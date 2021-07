Zalaegerszegen 11 új elektromos autóbusz állhat forgalomba

A közlekedési vállalat idén tavasszal 100 elektromos autóbusz beszerzésére nyújtott be pályázatokat a Zöld Busz Programban.

A 2021. július 30-i eredményhirdetés alapján a Volánbusz Közép-Európában is kiemelkedő darabszámú, alternatív meghajtású jármű beszerzésére és a kapcsolódó töltő-infrastruktúra kiépítésére kap vissza nem térítendő támogatást. A pályázatok sikerének köszönhetően 2022 első negyedévétől Székesfehérváron, Győrben, Zalaegerszegen, Szolnokon, Egerben és Szegeden, valamint a budapesti agglomerációban állhatnak forgalomba az új, lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású autóbuszok.

A Volánbusz a MÁV-Volán-csoport fenntarthatósági célkitűzéseivel összhangban az autóbusz-állomány fiatalítása mellett fokozatosan annak zöldítésére is törekszik új, alternatív meghajtású, lokálisan alacsony vagy zéró károsanyag-kibocsátású járművek beszerzésével. Ennek érdekében a Zöld Busz Program keretében meghirdetett, elektromos autóbuszok és a kapcsolódó töltő-infrastruktúra beszerzését támogató felhívásán a társaság 7 pályázata szerepelt sikerrel.

Ennek köszönhetően Székesfehérváron 12, Győrben 13, Zalaegerszegen 11, Egerben 6, Szolnokon 10, Szegeden 8, a budapesti agglomerációban pedig 40 darab új, elektromos, szóló (nem csuklós) autóbusz állhat forgalomba. Az összesen 100 zöldautóbusz beszerzését követően a Volánbusz üzemeltetheti majd az egyik legnagyobb, alternatív meghajtású járművekből álló autóbuszflottát Közép-Európában. Az elektromos járművek magasabb szolgáltatási színvonalat biztosítanak majd utasainknak, miközben zajterhelésük alacsonyabb hagyományos társaiknál, károsanyag-kibocsátásuk pedig lokálisan zéró. A beszerzésnek köszönhetően javulhat a városok levegőminősége, élhetőbb környezetet biztosítva az érintett térségek több mint 3 millió lakosa számára.

Napjainkban az alternatív meghajtású járművek bekerülési költsége még jellemzően magasabb, mint a hagyományos, belső égésű motorral felszerelt autóbuszoké, ez pedig nagy kihívás elé állítja a jármű-üzemeltetőket. A sikeres pályázatoknak köszönhetően a Zöld Busz Program az autóbuszok beszerzését maximum 80 százalékos, míg a kapcsolódó töltő-infrastruktúra kiépítését maximum 60 százalékos hozzájárulással támogatja. Mindez egyedülálló lehetőséget biztosít arra, hogy a Volánbusz az érintett városok legidősebb, elavult környezetvédelmi besorolású motorokkal szerelt autóbuszait ne hagyományos, dízelüzemű járművekre, hanem korszerű, a jövő technológiáját képviselő zöldautóbuszokra cserélhesse.

A társaság már a benyújtott pályázatok értékelési folyamatával párhuzamosan megindította az autóbuszok beszerzését célzó közbeszerzési eljárásait. A vidéki városokban forgalomba állítandó típusok közbeszerzési eljárása még folyamatban van, annak eredményhirdetése a következő hetekben várható. A fővárosi agglomerációba kerülő autóbuszok beszerzését célzó pályázat lezárult, a kapcsolódó adásvételi szerződés 2021. július 27-i megkötését követően a Zöld Busz Programban benyújtott pályázat sikeressége alapján megkezdődhet a Mercedes eCitaro típusú, szóló (nem csuklós), alacsony padlós, kéttengelyes, elektromos meghajtású autóbuszok átvétele. Emellett elkezdődik az új autóbuszok töltési infrastruktúrájának kiépítése is, amit a Volánbusz konzorciumi partnere, a Mobiliti Volánbusz Kft. valósít meg.

Dr. Pafféri Zoltán, a Volánbusz elnök-vezérigazgatója a pályázati eredményhirdetés kapcsán elmondta: „A fenntartható, zöldebb közösségi közlekedéssel kapcsolatos terveink a mai nappal a megvalósítás szakaszába lépnek, és ezzel új korszak kezdődik a hazai autóbuszos személyszállításban. A most elnyert támogatásnak köszönhetően Európában egyedülálló elektromosautóbusz-flottával szolgálhatjuk utasaink kényelmét úgy, hogy közben környezetünk védelme terén is jelentős előrelépést teszünk. A Volánbusz biztonságos és kényelmes szolgáltatása a zöldbuszok érkezésével a fenntarthatóság irányába halad, ezzel pedig még vonzóbb alternatívát kínál az egyéni közlekedéssel szemben nagyvárosainkban, valamint a főváros vonzáskörzetében. Aki minket választ utazásaihoz, jól választ, és sokat tesz környezetéért is, hiszen a 100 e-busz 5071 tonnányi szén-dioxid-megtakarítást jelent évente a legnagyobb környezeti ártalomnak kitett városokban és a budapesti agglomerációban.”

A MÁV-Volán-csoport egységes stratégiai irányításának is köszönhetően egyre színvonalasabb, korszerűbb és környezetkímélőbb szolgáltatások várják az utasokat. A Volánbusz 2018-ban indult jármű-fiatalítási programja keretében – az első 150 darab Credo Econell 12 típusú járművel együtt – már 1221 új és újszerű autóbusz állt és várhatóan további 150 darab áll nyár végéig folyamatosan forgalomba. A társaság 2021-ben 1665 buszt – köztük 100 elektromos járművet – szerez be, ebből az eljárások sikere esetén várhatóan közel 700 jármű az év végéig meg is érkezik. A fennmaradó állomány 2022-ben áll majd az utasok szolgálatába. A jármű-fiatalítási program eredményeként a jövő év végéig a Volánbusz teljes autóbusz-állományának 40 százaléka megújul – írta közleményében a Volánbusz.

