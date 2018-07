Zalaegerszeg tudatosan fejleszti a felsőoktatását

A megyeszékhelyi felsőoktatatási paletta az egyetemi központokkal való együttműködés révén a hetvenes évek óta folyamatosan gazdagodik. A hajdani számviteli főiskola ma már a BGE karává emelkedett, itt működik a pécsi egyetem egészségügyi karának intézete, a Pannon Egyetem pedig mechatronikai mérnököket képez.

Kurrens, keresett szakmákat tanulnak Zalaegerszegen a hallgatók, az elhelyezkedés már szinte a diplomaszerzés pillanatában garantált. Mindez tudatos fejlesztést, a munkaerőpiac igényeinek pontos érzékelését jelzi.

– A pénzügyi-számviteli főiskolaként indult, a Budapesti Gazdálkodási Egyetem karaként működő intézményben a gazdálkodás-menedzsment és a gazdasági informatikus szak a közgazdászképzés alapja, ennek megfelelően magas az államilag meghatározott bekerülési ponthatár – mondta érdeklődésünkre dr. Vadvári Tibor, a megyeszékhely alpolgármestere, amikor arról érdeklődtünk, hogy Zalaegerszeg számára mit jelent a jelenlévő felsőoktatási paletta.

Az önköltséges formában továbbtanulók számára Zalaegerszeg ideális helyszíne a diplomaszerzésnek, hiszen a város többféle ösztöndíjjal támogatja az egyetemi éveiket. A „Befektetés a jövőbe” konstrukcióban öt számjegyű juttatást kaphatnak például a mérnökhallgatók, de a szociá­lis jellegű Bursa Hungarica ösztöndíjhoz is hozzájárul a városi önkormányzat, ahogy a tanulmányi ösztöndíjhoz is, amihez 4-es tanulmányi átlagot várnak el. A Zalaegerszeg Felsőoktatásáért Közalapítvány tevékenysége jelzi a város elkötelezettségét a felsőoktatás iránt.

– Miután a helyi vállalkozások, cégek jóvoltából az itt tanulók számára nyitva áll a duális képzés, s a gyakorlati időben jövedelemhez is jutnak, a havi bevétel elég szép összeget tehet ki, ráadásul a kollégiumi férőhelyek ideális száma miatt a lakhatás is olcsóbb, mint az albérlet – mondta Vadvári Tibor. – A duális képzés lépéselőnyt jelent az elhelyezkedés során, a város vezetése ezért építkezik tudatosan ez ügyben is. Vállalataink magas minőségű munkaerőt találnak helyben, s az irántunk érdeklődő cégek is szívesebben telepednek Zalaegerszegre, ha látják, kvalifikált munkatársakat találnak. Az épülő járműipari tesztpálya sikere is kötelez bennünket arra, hogy a felsőoktatást közös előnyök mentén támogassuk.

A műszaki képzés tehát jó iránynak, jövőbelátó ötletnek bizonyult. A hallgatók szüleinek sem közömbös, hogy mibe kerül a piacképes diploma, s az sem megvetendő szempont, hogy barátságos léptékű városban tudhatják gyermekeiket.

– Az egészségügyi képzésben részt vevőkkel együtt a szorgalmi időszakban körülbelül 1100 diák él a városban, akik igényeikkel jótékonyan hatnak a kulturális és a tudományos közéletre, hiszen konferenciák, fesztiválok „fogyasztóiként” jelennek meg – folytatta a kedvező hatások lajstromát az alpolgármester. – A zalaegerszegi karok minden évben élnek a pótfelvételi lehetőségével, ezért, aki tegnap este kedvezőtlen hírt kapott, a lehetséges folytatáson gondolkodva érdemes az augusztusi határidőre ide beadnia a jelentkezését.