Zalaegerszeg, Keszthely és Nagykanizsa segítő csoportjai is felkerültek a térképre

A koronavírus miatt kialakult helyzetben rengeteg ember, főleg idősek és betegek szorulnak segítségre a mindennapi teendők elvégzésben.

Az elmúlt hetekben többször beszámoltunk már arról, mennyi, s milyen összefogás alakult meg a krízishelyzetben, Zala megyében. Ezek a segítő Facebook csoportok most egy helyen is megtalálhatóak, hála a pandemia.hu-nak, ahol egy térképen tüntették fel, hogy az országban milyen civil csoportokat kereshet meg az aki segítségre szorul. A leírás mellé link is társul, hogy minél egyszerűbben megtaláljuk azt, amit keresünk. A térképet itt találja.

Zala megyében az alábbi Facebook csoportokban kérhet és kaphat segítséget:

Zalaegerszeg – Zalaegerszeg Összefog

Nagykanizsa – Civilek Nagykanizsáért

Keszthely – Keszthely összefog