Zalaegerszeg és térsége a magyar gazdaság talpra állításának egyik motorja lehet

A Zalaegerszeg központú választókerületet, illetve a megyét érintő jelentős fejlesztésekről vetett számot adott évértékelő, összegző interjújában Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos.

– Nehéz esztendőt hagyunk magunk mögött – bocsátotta előre a politikus. – 2020 elején még úgy tűnt, az egyik legsikeresebb év várhat ránk, hiszen elképesztő mennyiségű fejlesztés zajlik az országban és a zalai térségben. Aztán márciusban Európára rontott a koronavírus-járvány első hulláma, ami rendkívüli intézkedéseket hozott, s ez alapjaiban változtatta meg mindennapjainkat.

Ennek ellenére, hangsúlyozta a politikus, a lehetőségekhez képest sikeresnek mondható az év, hiszen hazánkat konjunktúrában érte a mostani válság, szemben a korábbi évtizedek kríziseivel. Most komoly tartalékokkal bír a magyar államháztartás, tehát van kormányzati mozgástér a gazdaságfejlesztésben és egyéb területeken is. Mindez pedig az elmúlt 10 év közös munkájának eredménye, ami a magyar emberek kiemelkedő teljesítménye és a kormány együttműködése nélkül nem jöhetett volna létre, emelte ki a képviselő.

– Folyamatosan bővül a családtámogatási rendszer is. 2019 júliusa óta ezermilliárd forint babaváró támogatást folyósítottak fiatal párok számára. Hosszú évek óta nem látott mértékben emelkedett a házasságkötések száma, illetve nőtt a gyermekvállalási kedv. Biztos vagyok benne, hogy ebben óriási szerepe van a kormányzati támogatásoknak is – mutatott rá Vigh László.

Tesztpálya

– A 45 milliárd forint állami forrásból épülő járműipari tesztpálya kapcsán miniszteri biztosként az építkezés felügyelete, koordinálása és segítése a feladatom, valamint a folyamatos kapcsolattartás a különböző szervek között – fogalmazott a kormánypárti politikus. – A 250 hektáros pálya elemei közül elkészült már a Z fogadó- és a technikai épület, a kezelhetőségi pálya, a 300 méter átmérőjű dinamikai felület és a nyolc különböző együtthatóval kialakított fékfelület. Megvan már az okosváros teljes úthálózata, a városi forgalmi környezetet imitáló területen hamarosan elkezdődik az épületelemek kivitelezése, 610 folyóméter hosszú homlokzatot alakítanak ki az utak mentén. Befejeződött a másfél kilométeres, kétszer kétsávos autópálya-szakasz aszfaltozása, s készen van a felette átívelő 40 méter hosszú felüljáró hídszerkezete, továbbá az ehhez csatlakozó három kilométeres autóútból az első egy kilométeres szakasz. Idén mintegy 20 autóipari cég tesztelt a pálya elkészült szakaszain. Az építkezés az ütemterv szerint halad, nincs késést előidéző körülmény, már a létesítmény több mint kétharmada kész, s a tervek szerint jövő év végére átadható lesz.

Jövőre épül meg az 5, 12, 18, 25 és 30 fokos emelkedőt tartalmazó modul, a kezelhetőségi pálya pedig kiegészül egy egy kilométer hosszú, hat méter széles kisebb kezelhetőségi pályával, amely teljes hosszában vizezhető lesz. A létesítmények kihasználtsága egyelőre 25–30 százalék körüli. A legjelentősebb ügyfelek a járműalkatrész-gyártók, például a Knorr-Bremse, a Bosch és a Continental, de igénybe veszik a szolgáltatásokat az autógyártók, köztük a Porsche és a Volkswagen csoport tagjai is, árulta el Vigh László.

Lynx-gyár

A legkorszerűbb Lynx gyalogsági harcjárművek gyártására, fejlesztésére alapított vegyesvállalatot, hoz létre üzemet s alakít ki tesztkörnyezetet a zalai megyeszékhelyen a német Rheinmetall-lal a magyar állam, emlékeztetett Vigh László. A tervek szerint a Magyar Honvédség nehéz dandárját az itt készülő harcjárművekkel szerelik majd fel. A gyár 2023-ban kezdi meg működését.

A fejlesztés nem csak a honvédség NATO-vállalásainak teljesítését szolgálja, és nem csak biztonságpolitikai jelentőséggel bír, gazdaságpolitikai szempontból is jelentős, hiszen a beruházás összértéke 60 milliárd forint, a beszállítókat is beleértve több mint félezer munkahelyet teremt, s nem csupán összeszerelő üzem lesz.

– A felek együttműködése komoly hozzáadott értéket képvisel, hiszen a közös vállalkozás a harcjárművek gyártása mellett azok fejlesztésével, tesztelésével is foglalkozik. A gyártóüzemen túl ugyanis, mintegy 20 hektáros területen, a Lynxek és egyéb hadiipari off-road járművek tesztelésére alkalmas tesztkörnyezetet is kialakítanak a járműipari teszt­pálya szomszédságában – mondta Vigh László, megjegyezve: a beruházás tovább gazdagítja Magyarország és a tesztpálya folyamatosan bővülő szolgáltatási kínálatát, erősíti a hazai ipart és a magyar vállalkozások beszállítási lehetőségeit. Zalaegerszeg és térsége a magyar gazdaság tapra állításának egyik motorja lehet. A hadiipari beruházással együtt több mint 100 milliárd forintos fejlesztés valósul meg „a zalaegerszegi Szilícium-völgyben”.

M76-os

Az M76-os gyorsforgalmi út építésével kapcsolatban Vigh László emlékeztetett: a 170 milliárd forintos beruházással épülő autóút az M7-es autópályát a sármelléki repülőtér érintésével köti majd össze Zalaegerszeggel. A kivitelezés a két végpontban indult el. A megyeszékhely határában, Csácsbozsok után 1,5 km-en, valamint egy 5,6 km-es szakasz Hollád és Balatonszentgyörgy között már elkészült. A Balatonszentgyörgy és Fenékpuszta közötti 3 kilométeres új nyomvonalat várhatóan 2022-ben fejezik be, e rövid szakaszon összesen 11 hidat építenek, ami rendkívüli mérnöki megoldásokat igényel a lápos, mocsaras területen. Ehhez kapcsolódóan a 71-es és 76-os főút új kereszteződését már forgalomba helyezték. A még hiányzó mintegy 33 kilométert két szakaszban, de egy ütemben építik majd, ezeknek egyelőre az előkészítése zajlik. Fenékpuszta és Sármellék közt 11 kilométernyi gyorsforgalmi út épül pihenőhellyel, illetve külön bekötésekkel a sármelléki repülőtér, valamint Keszthely irányába, s kerékpárút is készül. A Sármelléktől Zalaegerszeg keleti részéig vezető 23,5 kilométeren belül lesz a 11 kilométeres speciális tesztszakasz, ahol 5G-s mobilhálózatot, mobil terelőfalakat, az úttest automatikus jégtelenítését is megvalósítják az önvezető és elektromos autók közúti vizsgálatára, ez lesz az „okosút”.

Zalaegerszeg keleti s északi oldala közt 9,2 kilométeren folytatódik majd az M76-os, ami közvetlen kapcsolatot biztosít a tesztpályához, a leendő kamionterminálhoz és logisztikai központhoz, tehermentesítve ezzel a város közlekedését.

Zalaegerszegtől északra, Körmend felé is épül gyorsforgalmi út, ez része lesz az M9-es autópályának. A 28 kilométeres szakasz tanulmányterve készül, miután lezajlott az erre kiírt közbeszerzési pályázat. Ha ez és az M86-os Szombathelyt Körmenddel összekötő szakasza is elkészül, akkor egy nyugat-dunántúli gyorsforgalmi ív épül ki, ami az M7-es autópálya balatonszentgyörgyi csomópontjától Zalaegerszegen, Körmenden, Szombathelyen keresztül éri el Győrt.

Uszodakomplexum

A Modern Városok Program keretében létrejövő fejlesztésben többek közt egy fedett uszoda, egy tanuszoda és a városi strand épül meg, talán ezt a fejlesztést várják leginkább a zalaegerszegiek, véli az országgyűlési képviselő.

A háromszintes, 8000 négyzetméteres uszodakomplexum lelátóin 270-en foglalhatnak majd helyet. A fedett uszodában 10 pályás 50 méteres versenymedence épül, emellett egy 25 méteres külső medencét is kialakítanak. A régi 25 méteres medencéből tanmedence lesz, illetve megújul a strand területe is. Az új medencék összesített vízfelülete 1852 négyzetméter. A 9,5 milliárdos beruházás 2019 elején indult, s 2022-re el is készülhet.

– A zalaegerszegi uszoda modern építészeti és uszodatechnológiai megoldásai mellett azért is különleges, mert sok egyedi, 21. századi szempontot vettek figyelembe a tervezéskor – ismertette a miniszteri biztos. – Fontos volt például, hogy az úszásoktatást a szülők kényelmes körülmények között követhessék – ez több, korábban épült magyar uszodaépületben máig nem lehetséges. Az uszoda teljes mértékben akadálymentes lesz.

Göcseji Múzeum

A Modern Városok Program keretében, a városrehabilitáció részeként újulhat meg a múzeum a 2021 nyarára tervezett határidőig. A Terület- és településfejlesztési operatív program (TOP) keretéből 1,3 milliárd forint, kormányzati hozzájárulásból pedig további 550 millió forint áll rendelkezésre a munkálatokhoz, tájékoztatott Vigh László. A projekt célja kettős. Egyrészt a műemlék épület állagmegóvásával és megújításával az épített örökséget, mint turisztikai vonzerőt fejleszti, másrészt a műemléki környezet otthont ad a benne lévő kiállító- és bemutatótereknek, melyek élményközeli – a modern kor technikai vívmányait és a hagyományokat ötvöző – megújítása lehetővé teszi, hogy a múzeum hozzájáruljon Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növeléséhez, s ez pozitívan hasson a Zalaegerszegre látogató turisták itt eltöltött idejére.

Mindszentyneum

Új szárnnyal bővül a Göcseji Múzeum, a 8,3 milliárd forintból megvalósuló állami beruházás a megyeszékhely 20. századi történetének, Mindszenty József egykori apátplébános zalaegerszegi életének s a kommunista diktatúra egyházüldözésének állít emléket. A tervek szerint a két intézmény közös üzemeltetéssel fog működni, az épületek közötti átjárás fizikailag is biztosított lesz.

Az új létesítmény modern, 21. századi, interaktív múzeum és a vallási turizmus célpontja lesz.

Alsóerdei sportközpont

A Modern Városok Program keretében, hazai és uniós forrásból valósul meg az Alsóerdei sport- és szabadidőközpont, amelyre a város lakói régóta vágytak. A nagy, egybefüggő, erdős önkormányzati területen több egységből álló park épül, első eleme, az önkormányzati vendégház már elkészült. Az egykori napközis tábort magába foglaló területet a város évek óta tervezi felújítani, jobban hasznosítani, de eddig nem tudott forrást biztosítani rá, mondta Vigh László.

A park egy részét ingyen használhatják majd a kikapcsolódni vágyók, mellette lesznek térítés ellenében igénybe vehető elemek. Előbbiek közé tartozik egy klasszikus rekortán futókör, amelynek „belsejében” több, labdajátékra alkalmas pálya és egy kisebb játszótér kap helyet. A főbejárat mellett épül a fogadóépület, itt az öltözők mellett foglalkoztató helyiség és büfé lesz. A már elkészült parkoló fölött elindultak a földmunkák, ott KRESZ-park készül, a város tanulói kilátogathatnak majd külső tanórákra. Ennek közelében egy nagyobb elemekkel felszerelt játszóteret alakítanak ki. A terület fölött, igazi kuriózumként, négy évszakos, műanyag felületű sípálya lesz. A fák között készül az erdei kalandpálya, ahol ügyeltek arra, hogy a fák megmaradjanak, így csak a feltétlen szükséges mennyiségben kerülnek a fák közé oszlopok. A teljes objektum elkerített lesz, a kalandpályára, a sípályára és a nagyobb játszótérre térítés ellenében léphetnek be a vendégek. Ugyancsak a projekt részeként a Búslakpusztán található szabadtéri lőtér, továbbá a tévétorony és környezete is megújul.

Termelői piac

Egyre nagyobb az igény a helyben termelt élelmiszerre, a termelői piacok létrehozása, felújítása pedig lehetőséget ad a kistermelőknek, hogy korszerűen felszerelt környezetben árulhassák termékeiket. Ennek jegyében a Piac téren letették a piac alapkövét, emellett a Göcsej Tudásközpontét is, mely a helyi, göcseji parasztgazdálkodás és kézművesség hagyományainak felélesztését, ápolását segíti majd, növelve Zalaegerszeg turisztikai vonzerejét.

Városrehabilitáció

A városrehabilitációt is segítő Modern Városok Programban már több megyeszékhelyi középületet újult meg, így az 1763-ban épült Mária Magdolna-plébánia, az 1750 óta álló Erdődy–Hüvös-kastély és az 1765-re datálható Kvártélyház. A Mária Magdolna-plébániatemplom felújítására 172 millió forintos támogatást sikerült elnyerni. A hangversenyre is alkalmas, 162 millió forintba kerülő orgona is része a felújításnak. S nemrégiben érkezett a jó hír, miszerint a kormány kormányhatározatban támogatja a megyeszékhelyi vasútállomás és buszpályaudvar felújítását. A tervezéssel meg is kezdődhet e fontos munka.

Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 135. évfordulója és a város első polgármesterének tiszteletére hirdette meg a megyeszékhely önkormányzata a Kovács Károly Városépítő Programot. Ennek keretében 2024-ig soha nem látott mértékben újítanak fel és építenek utakat, járdákat, tereket, parkolókat a Modern Városok Program újabb elemeként, 12,8 milliárd forintos állami támogatásból, ismertette az országgyűlési képviselő.

Magyar Falu Program

– Legfontosabb feladatom, hogy a lehető legtöbb forrást hozzuk el településeinkre – szögezte le Vigh László. – A térség kistelepülései, szám szerint 66, ötezer fő alatti választókerületi település 2 milliárd forintban részesült már a Magyar Falu Program különböző elemeiből az elmúlt két évben.

Óvodaudvarra 37 millió forint, óvodaépületre 65 millió, orvosi eszközre 25 millió, orvosi rendelőre 50 millió, települési civil szervezetek támogatására 40 millió, belterületi utakra és járdákra 180 millió, falubuszra 182 millió forint, közterületi karbantartó eszközökre 56 millió, egyházi és önkormányzati közösségi terekre 190 millió forint, szolgálati lakásra 34 millió, faluházra 58 millió, temetői infrastruktúra fejlesztésére 41 millió, önkormányzati telkek közművesítésére 13 millió forint, elhagyott ingatlanok közcélú megvételére 20 millió, iskolai és óvodai tornaszobára 25 millió forint, kerékpárútra 80 millió, míg iskolafelújításra 42 millió forint összegben pályáztak sikerrel a zalai térség települései, sorolta a miniszteri biztos. Kiemelte: soha nem látott számú vidéki projekt valósulhatott meg a kormányzati program támogatásából. Ezeken felül a Magyar Közút kivitelezésében Dobronhegyen és Nova térségében több száz milliós útfejlesztés zajlott a programhoz kapcsolódva. A 2021-es költségvetés pedig az eddigieknél is nagyobb forrást nyújt a Magyar Falu Programnak, amelynek jövő évi koncepciója már alakul, falusi utcák és járdák, valamint önkormányzati épületek felújítására, falu- és tanyagondnoki buszok, kommunális eszközök beszerzésére biztosan hirdetnek új pályázatokat. A falvak megtartóerejének növelését célzó program minden elemében sikeres, és ez Orbán Viktor személyes érdeme is, hiszen a miniszterelnök találta ki és folyamatosan figyelemmel is kíséri, emelte ki a képviselő.

– Bízom benne, hogy 2021-ben a zalai fejlesztések zökkenőmentesen haladhatnak, nem lesz az építkezéseket gátló tényező. Remélhetőleg egyre inkább le tudjuk küzdeni a koronavírus-járványt, ám fontos, hogy addig is vigyázzunk magunkra és egymásra, hiszen minden élet számít. Jó esély van rá, hogy a gazdasági kilábalás is megfelelő ütemben halad, ezáltal hazánk a következő évtizednek is nyertese lehet, ezért dolgozik a kormány, valamint a Fidesz–KDNP parlamenti képviselői.