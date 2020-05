Zalából is futottak virtuálisan a koraszülöttekért

A Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány virtuális váltófutás kihívást hirdetett KOKI, azaz KOraKIhívás címen. A kihívást elfogadóknak egyéniben vagy csapatban kellett teljesíteni a 66 km-es távot április 20. és május 3. közt.

Mindenkinek ott, ahol a kijárási korlátozás szabályai erre lehetőséget adtak. Több százan jelentkeztek, köztük olyan ismert emberek, mint Lubics Szilvia többszörös Spartathlon-győztes, Bódics Tamás Spartathlon-bajnok, dr. Zacher Gábor toxikológus és Bérces Edit világcsúcstartó, világ- és Európa-bajnok ultramaratoni futó. Magyarország számos vidékéről neveztek egyéni futók és csapatok, családok, baráti társaságok és sportklubok a virtuális kihívásra. De voltak, akik Német-, Orosz- és Franciaországban, Norvégiában vagy Tajvanon teljesítették a teljes távot vagy egy-egy szakaszát. A Bethesda Gyermekkórház például 4 csapattal 264 km-t teljesített.

Az alapítvány a kihívást követően 14 millió forint értékű eszközadománnyal támogatja a Zala Megyei Szent Rafael Kórház gyermek­osztályát. Két intubáláshoz/lélegeztetéshez használt videolaryngoscopot, egy központi és hozzá tartozó intenzív monitorokból álló monitorrendszert adományoz az intézménynek, mely a COVID-19 járvány idején különösen fontos lehet az intenzív ellátást igénylő csecsemők gyógyításában. Mindezek mellett még egy Európában is csak kevés intenzív osztályon használt, Magyarországon pedig elsőként alkalmazott monitort is beszereztek, amely a súlyos állapotú gyermekek alapvető életfunkciói mellett az agy elektromos működését is folyamatosan tudja vizsgálni. Az alapítvány régóta tervezte a beszerzést, de most gyűlt össze rá a fedezet, amit köszön támogatóinak, kiemelten a Robert Burns Alapítványnak.