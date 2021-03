Zalában regisztrálták a legkevesebb új esetet, ami az összes fertőzött 1%-a

Sajnos csúcsokat döntögetnek a koronavírus-járvány harmadik hullámának adatai, korábban soha nem tapasztalt magasságba ugrott a napi fertőzöttek száma – hangsúlyozta az országos tisztifőorvos a pandémia elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília közölte, hogy február 18-a óta, amikor bejelentették a harmadik hullám kezdetét, a kórházban ápoltak száma a duplájára, a lélegeztetett betegeké pedig a triplájára emelkedett.

Arra kell törekedni, hogy minél kevesebb áldozat legyen. Fontos a higiénés szabályok betartása, valamint a védőoltások beadása – nyomatékosította az országos tisztifőorvos.

Legfontosabb a legidősebbek beoltása – emelte ki – ezért őket még egyszer „megszólítja”, hogy ha eddig nem tették, regisztráljanak az oltásra és fogadják el a számukra felajánlott vakcinát. Egyben arra kérte a családtagokat, hogy az oltással kapcsolatban ne bizonytalanítsák el az időseket, hiszen bármelyik felajánlott vakcina jó, hatásos és biztonságos.

Elmondta, az eddig regisztráló 3,2 millió ember közül 1,6 millióan 60 év felettiek, de fontos, hogy mindenkit az oltás adta védelemben részesítsenek. „Nincs vesztegetni való időnk” – fogalmazott.

Rendkívüli tempóban növekszik az új fertőzöttek száma

A járványügyi adatokkal kapcsolatban megjegyezte: rendkívüli tempóban növekszik az új fertőzöttek száma, az elmúlt napon számuk 8312 volt, így 128 408 aktív fertőzöttet tartanak számon. Kórházban 8329-en vannak koronavírus-fertőzés szövődményével, közülük 911-en szorulnak gépi lélegeztetésre. Ezek a számok nagyon magasak – emelte ki -, ezért minden meg kell tenni annak érdekében, hogy védetté tegyük a lakosságot.

Az elmúlt napon 172-en haltak bele a betegség szövődményeibe, és ugyan még mindig az idősebb korosztály birkózik meg nehezebb a szövődményekkel, sok fiatal is kórházba kerül.

Érkeznek a vakcinák

Müller Cecília közölte: csütörtökön újabb 55 200 adag AstraZeneca-vackina érkezett, azonban az előzetes jelzések szerint ebből az oltóanyagból kevesebbet fognak szállítani a következő héten.

Érkezett további 450 ezer Sinopharm-oltóanyag is – ismertette. Hozzátette, ezen tételek felszabadítását is szeretnék minél előbb elvégezni. Jelezte, az oltóanyag-szállítmányok adatait közzéteszik a koronavirus.gov.hu oldalon is, így az mindenki számára nyomonkövethető.

Felhívta a figyelmet arra, hogy aki bármilyen, a betegséggel összefüggésbe hozható tünetet észlel magán, azonnal forduljon orvoshoz, hiszen a favipiravir hatóanyagú gyógyszer most már a háziorvosi és a járóbeteg-ellátásban is rendelhető kezelésre. Ezen kívül a kórházban a plazmaterápiához hasonló gyógyszer is rendelkezésre áll – tette hozzá.

44,5 év az átlagéletkor

Az országos tisztifőorvos a múlt heti járványügyi adatokat ismertetve elmondta, a 9. héten 35 802 koronavírusos betegek regisztráltak, átlagéletkoruk 44,5 év, és 55 százalékuk nő, 45 százalékuk férfi.

A betegek 23 százaléka a 40-49 éves korosztályhoz, 17 százaléka az 50-59 éves korosztályhoz, 15 százaléka a 30-39 éves korosztályhoz tartozott. A 20-29 évesek és a 65 év felettiek aránya 12-12 százalék volt.

Szinte minden településen él koronavírusos beteg

Elmondta még, hogy a 3100 magyar település szinte mindegyikében (98 százalék) él koronavírusos beteg. A 9. heti adatok szerint az új fertőzöttek 20 százaléka (7012 fő) fővárosi, 16 százaléka (5566) Pest megyei, Győr-Moson-Sopron megyei a fertőzöttek 7 százaléka (2441 fő). Zala megyében regisztrálták a legkevesebb új esetet, 358-at, ami az összes fertőzött 1 százaléka.

Müller Cecília kiemelte, a szennyvizekben is nő a vírus örökítőanyagának mennyisége, ami azt jelenti, hogy a közeljövőben még nem lesz csökkenés a megbetegedésekben.

Kiemelt kép: A kormany.hu által közreadott képen Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján 2020. május 7-én. MTI/kormany.hu/Botár Gergely