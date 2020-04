Zalában is lehet már gyorsteszteltetni

Bár számos helyen megtalálható annak leírása, milyen tünetek esetén gondolhat valaki arra, hogy megfertőződött a koronavírussal, biztosan csak a teszt tudja kimutatni.

Ha valaki megbetegedett és háziorvosához fordul, akkor indokolt esetben megtörténik a tesztelés.

-Ehhez van beutalónk is, azonban minden ilyen vizsgálatot engedélyeztetni kell a háziorvosnak, hogy valóban indokolt- e. Ahol pozitivitás van, ott a hatóság hivatalból eljár. Felderíti a kontaktokat és kezdeményezi a szükséges vizsgálatok elvégzését – foglalta össze dr. Hertelendy László háziorvos. – Ha valaki nem fordul orvoshoz, de gyanakszik, hogy a COVID-19 megfertőzte, vagy esetleg már átesett a betegségen, lehetősége van magánpraxisban elvégeztetni a tesztet – ez esetben térítés ellenében.

Információink szerint Zalában egy helyen, egy megyeszékhelyi magánklinikán van erre lehetőség. Több mód létezik a COVID-19 kimutatására. Az egyik, amikor nyálmintából mutatják ki a vírus örökítőanyagát. Az említett zalaegerszegi intézetben egy másik módszert, egy gyorstesztet használnak, melyhez ujjbegyből történő vérvétel szükséges.

– Az emberek egy része mindenféle tünet nélkül átesik a fertőzésen. Az általunk használt teszt már az ellenanyagot mutatja ki, ami akkor van jelen, amikor a szervezet elkezd védekezni, és kialakul a védettség. Erről kétfajta információt kapunk a tesztelés során. Az egyik, hogy akut, azaz jelenlegi fertőzésről van szó, vagy már lezajlottról – foglalta össze az általuk alkalmazott vizsgálat lényegét Pigler István Péter, az Integrity Magánklinika intézményvezetője.

A szakember lapunk érdeklődésére azt is részletezte, hogy egy nyálmintából végzett vizsgálat és e között a gyors­teszt között lehet akár öt nap eltérés is, azaz ez később mutatja ki az esetleges fertőzést. Azt is megtudtuk az intézményvezetőtől, hogy a vizsgálatot egy, a járóbeteg-ellátástól elszeparált, külön épületben végzik, a megfelelő biztonsági intézkedések betartásával. Az érdeklődés nagy a lehetőség iránt, ezt az is mutatja, hogy a szűréseket a múlt hét közepén kezdték el, és az első napok mindegyik időpontja betelt.