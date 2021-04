Zalában is készülnek az újranyitásra a szállodák, a kulturális és sportcentrumok

Amikor a beoltottak száma eléri a 4 milliót, új intézkedések lépnek életbe. Ezen intézkedések zöme védettséghez kötött. Szállodákat, kulturális intézményeket, edzőtermet kérdeztünk a nyitásról, az előkészületekről.

Zalakaros

A szállodák nyitása kapcsán Zalakaroson Üsztöke Botond, a KarosInvest Zrt. – Hotel Karos SPA vezérigazgatója elárulta: októberben zártak be a nagyközönség és az üzleti turizmus előtt is. Ez idő alatt nem tétlenkedtek, a Kisfaludy-programon keresztül 347 millió forintot nyertek felújításra, melyhez 650 millió forintot tettek hozzá, így jelentős rekonstrukciót hajtanak végre.

– A helyzet nehéz volt, elveszítettük a dolgozóink körülbelül 23 százalékát – árulta el az igazgató. – Most egyelőre nincs gond, az első nagyobb vendégforgalomra a pünkösd körüli időszakban számítunk. Kizárólag belföldi turistákat várunk, a külföldiek érkezése szeptemberre és októberre tehető. Létrehoztunk egyfajta chartát, melyben számos intézkedést lefektettünk. A város bízik abban, hogy hamarosan elindul a turizmus, ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a turisták biztonságára és egészségére. Ezért a Zalakarosi Turisztikai Egyesület kezdeményezésére az önkormányzat és a Karosi Fürdő csatlakozik a kormány intézkedéséhez. Vagyis „Mire a vendégek jönnek, legyünk beoltva” kampányt indítottunk. Emellett az egyesületi tagok (szállodák, fürdő) egyeztetve a nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatójával, dr. Brünner Szilveszterrel egy magatartási kódexet hoztak létre, mely elősegíti a turisták biztonságos pihenését.

Nagykanizsa

Edzőterembe, uszodába, jégpályára a 4 millió oltás elérése után is csak a védettek, valamint a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak mehetnek majd. Nagykanizsán a Fitpoint Mozgásműhelyben is készülődnek, mint azt Pintér Andrea vezető elmondta: május 10-re tervezik a nyitást, már alig várják ezt a pillanatot, ugyanis az elmúlt egy évből nyolc hónapot zárva tartottak.

– Kizárólag a jogszabályban előírt feltételekkel várjuk a vendégeiket, vagyis védettségi igazolvánnyal léphetnek be a terembe – folytatta. – Most úgy érzem, hogy a vendégeink 40-50 százaléka térhet vissza.

Czupi Gyula, a kanizsai Halis István Városi Könyvtár igazgatója érdeklődésünkre elmondta: még nagy a bizonytalanság, de a kollégákkal már igencsak várják, hogy találkozhassanak az olvasókkal.

– Gondolkodunk, hogy tudunk eleget tenni a jogszabályoknak, egyelőre ezek értelmezésén dolgozunk a szakmával és jogászokkal – bocsátotta előre Czupi Gyula. – Nagy kérdés, hogyan lehet majd különválasztani a kétféle közönséget, illetve hogyan ellenőrizzük az igazolvány meglétét, most ezekre keressük a válaszokat. Tehát készülünk, gondolkodunk, beszélgetünk a nyitásról, ami véleményünk szerint – látva a trendeket – legkorábban hétfőtől lehet, de még erről sincs biztos tudásunk. S természetesen, a fenntartó jóváhagyására is szükség van a könyvtárak újranyitásához.

Zalaegerszeg

A Hevesi Sándor Színház a tervek szerint egy hét múlva, május 5-én, szerdán tartja az első előadást a zárlat után. A Kölcsönlakás című vígjátékkal várják a közönség közül azokat, akiknek van már védettségi plasztikkártyájuk, ezt a jegyszedők kérik majd tőlük. Dr. Besenczi Árpád igazgató jelezte, bár nem lesz kötelező a maszk, ők ajánlják a nézőknek a viselését, ahogy azt is, hogy érkezzenek kicsit korábban, mivel a beengedés időbe telik majd. A nézőteret légtisztítóval fertőtlenítik, hőmérést nem kell eszközölni, de kézfertőtlenítésre mindenhol lesz mód, s a színészek (két kivétellel) is rendelkeznek már oltással. A következő bemutatót május 14-én tartják, az Elnémult harangok kerül színre, majd június 11-én a Legyetek jók, ha tudtok következik. Az évadot kitolják június végéig, a következőt pedig majdnem egy hónappal hamarabb kezdik. Az előadásokból „hagynak” augusztus végére, hogy azok is láthassák őket, akik ezekben a hetekben nem. A jövő évad terve is összeállt már, erről a jövő héten tájékoztatják a sajtót, a közönségtől pedig azt kérik, forduljanak a szervezési osztályhoz felmerülő kérdéseikkel, de a bérleteseket a színház is felhívja telefonon.

A zalaegerszegi belvárosi nyári teátrum, a Kvártélyház Szabadtéri Színház is készül a megszokott évadra, erről Tompa Gábor igazgató elmondta, június végén szeretnének indulni, s egészen augusztus végéig várják a közönséget. Ha kell, az aktuális biztonsági előírások mellett idén is láthatjuk a Padlás című nagy sikerű produkciót, valamint a Hasonmások című zenés játékot, de július végére készülnek A Pál utcai fiúk musical előadására is. Emellett több koncert terve is körvonalazódik, zalai és országos népszerűségnek örvendő zenészekre is számíthat a publikum.

Rajtra készen várja a nyitást a zalaegerszegi Griff Bábszínház társulata is. Erről számolt be Szűcs István igazgató. Az elmúlt hónapokban négy előadást próbáltak be, ezekkel azonnal a nézők elé tudnak lépni, amint megnyithatják kapuikat. Ráadásul hamarosan újabb előadást is megtekinthet a nagyérdemű, mert májusban elkészülnek a Csalóka Péter című darabbal. Kérdés, hogy lesz-e közönségük? Ez a következő napokban fog kiderülni, tette hozzá, mert már elkezdődött az igények felmérése, a tájékozódás az intézményeknél. Az bizakodásra ad okot, hogy fiatal nézőik – az óvodás, kisiskolás korosztály – a jelen állás szerint védettnek tekinthetők, ahogy az őket kísérő pedagógusok többsége is megkapta az oltásokat.

Az igazgató úgy fogalmazott, amennyiben tarthatnak előadásokat, akkor a közönséget a járványügyi biztonsági szabályok változatlan betartása mellett fogadják – maszk, kézfertőtlenítés, testhőmérséklet mérése – és belépéskor a felnőttektől kérik majd a védettség igazolását is. A csoportok fogadása mellett igyekeznek a következő napokban felmérni az igényt a hétvégi előadások iránt is, ami a családok körében volt nagyon népszerű.

A Keresztury VMK május 3-án hétfőn tervezi a nyitást, tájékoztatott Flaisz Gergő igazgató. Az Art Mozi még tárgyal a forgalmazókkal, az Oscar-díjas alkotásokkal indulnának, s hamarosan folytatódik a Dumaszínház. A VMK kávézójában egyelőre nem lesz koncert, inkább a közkedvelt előadásokat, szakmai programokat kínálják. A Gönczi Galériában újranyitják a tavalyi év asztrofotótárlatát, majd gyermekrajzokból lesz válogatás. A hangversenyteremben várhatóan ismét megtekinthetők lesznek a herendi porcelánok. Az Apáczaiban és a Gébárti Kézművesházban tárlatokat, játszóházakat szerveznek. A programfüzet jövő héten lesz elérhető weboldalukon.

Zalaegerszegen a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeumban már elvégezték a karbantartási munkálatokat, a parkokat rendbe tették, lassan a padok is a helyükre kerülnek. A szabadtéri részre a tervek szerint igazolvány nélkül is beengedik a látogatókat, a gyermekcsoportok, iskolák folyamatosan érdeklődnek. A beltéri termek még zárva vannak, nyitáskor Vollein Ferenc festő alkotásait mutatják be, majd busztörténeti kiállítást terveznek.

Keszthely

A keszthelyi Balaton Színház és a Goldmark Károly Művelődési Központ akár már hétfőn el tud indítani programokat, ha a héten eléri a beoltottak száma a 4 millió főt, és az embereknek ismét lesz lehetőségük részt venni kulturális programokon – a védettségi igazolvány birtokában. Mint Osvald Bálint igazgatóhelyettes ismertette: a hangsúlyt a közösségépítésre helyezik – mert ez sérült leginkább az elmúlt időszakban.

– A szakkörök, klubok, tanfolyamok egy része indul. Vannak olyan klubvezetők, akik még felmérik a tagok részvételi szándékát, vannak, akik az elkövetkezendő hetekre már nem indítják el a foglalkozásokat, majd csak a hagyományos nyári szünet után – mondta el a kulturális intézmény vezetője. – Színházi előadások, koncertek, nagy rendezvények saját szervezésben az elkövetkezendő pár hétben még nem lesznek – bár ötletek vannak. Külső szervezők ilyen programjairól szívesen tárgyalnak – és vannak is már konkrét programok, melyek biztosan megvalósulnak.

– A kiállítási évadot szeretnénk megkezdeni, így tárlatok hamarosan látogathatóak lesznek. Ismeretterjesztő előadásokra nagyon sok tervünk van, az a kérdés, hogy melyik előadó vállalja és mikor a programot – tudtuk meg Osvald Bálinttól.

A zenés-táncos rendezvények – így a könnyűzenei koncertek és zenés partik – a nyitásról szóló rendelet alkalmazásában nem minősülnek kulturális eseménynek, így továbbra sem tarthatók. Cserpes Attila, a zalaegerszegi PopUp Underground tulajdonosa azt mondja, a szabályozás ezen része azt az ágazatot sújtja, amelyek eddig is meglehetősen nehéz helyzetben volt. A tavaly márciusban bevezetett első tiltás ugyanis éppen a koncerteket érintette, s néhány tavalyi hónap kivételével azóta sem tarthatók koncertek.

– Ennek a szegmensnek a szereplői zömében katás vállalkozók, akiknek, miután bevételük nincs, az adózás elengedése nem jelent megoldást a problémájukra – folytatta Cserpes Attila. – Az olyan kis klubokat, mint a miénk, szintén hátrányosan érinti a rendelet ezen pontja, hiszen a vendégkörünk jelentős részét éppen azok a fiatalok adják, akik a koncertek miatt jönnének.