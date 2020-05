Zalában eddig öten hunytak el a koronavírus miatt – Mutatjuk Balaicz Zoltán keddi tájékoztatóját

A zalaegerszegi polgármester közleményét változtatás nélkül közöljük.

„ Kedves zalaegerszegiek!

Folyamatosan zajlik Zalaegerszegen a közterületek és intézmények fertőtlenítése. Az Idősek Gondozóházának teljes fertőtlenítését a Magyar Honvédség vegyvédelmi alakulata végezte el, nagyon precíz munkával, köszönet érte. Az intézmény ellátottjait és dolgozóit május 8-9-10-én újra tesztelni fogjuk az önkormányzat finanszírozásában.

Prof. Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora ma a következőkről tájékoztatott: ”Zalaegerszeg bekerült a mintába, így az Ön településén élők közül 143 előre kiválasztott személyt kérünk, hogy vegyen részt az önkéntes, ingyenes szűrővizsgálaton. A személyek kiválasztása reprezentatív véletlen mintavételen alapul, mely lehetőséget ad arra, hogy korcsoportos és regionális bontásban is megismerjük hazánk népességének fertőzöttségét. A felvételben résztvevők a szűrővizsgálatot megelőzően egy kérdőívet is kitöltenek, így fontos információkhoz juthatunk többek között a kockázati tényezőkről. A mintában szereplő minden egyes résztvevő kulcsszerepet játszik a járvány elleni küzdelemben, mivel sok, hozzá hasonló embert képvisel. A felvételre kijelölt személyek közvetlen értesítést, felkérő levelet kapnak Ügyfélkapun, telefonos megkereséssel vagy postai úton. A szűrővizsgálatokra előre meghatározott helyszíneken és időpontokban kerül sor, de az idős, vagy beteg emberek esetén az otthonukban is elvégezzük a szűrést. Kérem segítségét, hogy a településen kijelölt személyek minél nagyobb számban vegyenek részt a szűrésen. Segítse a kutatást és a járvány elleni küzdelmet azzal, hogy a helyileg szokásos módon (helyi lap, települési honlap stb.) tájékoztassa a településen élőket a tesztelés és a részvétel fontosságáról. Köszönöm támogatását, mellyel segít a vírus elleni küzdelemben, a járvány leküzdésében és hozzájárul a vírus elleni kutatás sikeréhez!„ Természetesen minden segítséget meg fogunk adni! Háttérinformáció: Reprezentatív minta alapján átfogó szűrővizsgálatba kezd a Semmelweis Egyetem vezetésével és az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával négy hazai egészségügyi felsőoktatási intézmény. A szűrővizsgálatot PCR-teszt segítségével végzik, ez a ma ismert legtévedhetetlenebb módja a fertőzés kiszűrésének, ugyanis ez a teszt képes kimutatni a vírus örökítőanyagát. Ennek során a páciens légúti (garat és orr) váladékából mintavételi pálcával mintát vesznek, azt speciális csőbe teszik, és genetikai vizsgálatokkal mutatják ki a vírus jelenlétét. A PCR-teszt mellett vért is vesznek a vizsgált személyektől, ezzel a megerősítő laborvizsgálattal a szervezet vírusra adott lehetséges immunválaszát mutatják ki. A tesztelésen a KSH statisztikusai segítségével kiválasztott 17.778 fő meghívásos alapon vesz részt az ország egész területéről, 14 év felett minden korosztályból. A vizsgált résztvevők egy rövid kérdőívet is kitöltenek. Május 1. és 14. között az ország hét régiójában pontos időpontokra, előre meghatározott helyszínekre: háziorvosi rendelőkben, járóbeteg ambulanciákon, és szűrőbuszokban várják azokat, akik előzetesen levélben és adott esetben telefonon értesítést kaptak az egyetemektől. A vizsgálatokat mozgó szűrőautók és az Országos Mentőszolgálat munkatársai is segítik majd, annak érdekében, hogy az idősebbeknek, vagy a krónikus betegséggel küzdőknek most se kelljen elhagyni otthonaikat. A minták több mint 48,5 százalékát a Semmelweis Egyetem munkatársai gyűjtik be, míg, 20,6 százalékot a Debreceni Egyetem, 16,4 százalékot a Szegedi Tudományegyetem és további 14,3 százalékot a Pécsi Tudományegyetem munkatársaitól várnak a laborok. Zala megyében, azon belül Zalaegerszegen a Pécsi Tudományegyetem koordinálja majd ezt a mérést.

Még több tesztelés

Most hétvégén, május 8-9-10-én újabb tesztelést végzünk az önkormányzat finanszírozásában a városi egészségügyi alapellátásban (háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, asszisztensek, ügyeleti dolgozók, védőnők), a szociális és idősellátó intézményekben (Idősek Otthona, Idősek Gondozóháza, Nyugdíjas Otthonház, Mandulavirág fogyatékkal élők otthona, volt Pais iskolában működő idősotthon valamennyi ellátottja és dolgozója), valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, a Városháza, a landorhegyi gyermekotthon, a hajléktalan szálló és a családok átmeneti otthona dolgozóinak körében. Ez több mint 1000 újabb tesztet jelent. A korábbi és a most tervezett második tesztelés költsége összesen közel 20 millió forintos kiadást jelent. A tesztek eredménye mindig egy adott, pillanatnyi állapotot mutat, hiszen a teszt elvégzése után is bárki bármikor megfertőződhet, mint ahogy az idősotthon példája is mutatta. Éppen ezért kiemelten fontos a körültekintő védekezés, a maszkok használata, a fertőtlenítés, a kézmosás, és a személyes higiénia. A teszteléseket az önkormányzat ezután is folytatni fogja!

Kedden 139 volt a fertőzöttek száma

A mai adatok szerint a 268 ezer lakosú Zala megyében eddig összesen 139 főnél mutatták ki a koronavírus fertőzést annak megjelenése óta (ez a megye lakosságának 0,05 %-a). Közülük sokan már felépültek, meggyógyultak és már negatív teszteredményekkel rendelkeznek. Összesen a 139 főből 5 személy halt meg (a 351 magyarországi halott 1,4 %-a, valamennyien idősek voltak és súlyos egyéb betegségük volt). A 139 főből az elmúlt két hónapban összesen 48-an kerültek kórházba, 91-en pedig enyhe tünetekkel, vagy tünetmentesen voltak/vannak otthon.

A hatóságilag házi karanténra kötelezettek száma jelenleg a városban 73 fő. (Az összes eddigi 270 határozatból 197 már lejárt.)

A zalaegerszegi bölcsődék közül a Tipegő Bölcsődében biztosítjuk indokolt esetekben a kiscsoportos felügyeletet, ahol ma 21 ilyen gyermek volt.

A zalaegerszegi óvodák közül a Kis utcai Óvodában, a Csillag közi Óvodában és a Petőfi utcai Óvodában biztosítjuk indokolt esetekben a kiscsoportos felügyeletet, ahol ma 43 ilyen gyermek volt.

Az önkormányzat által biztosított közétkeztetési lehetőséget (ebéd elvitelének formájában) a bölcsődék esetében 5 fő, az óvodák esetében 73 fő, az iskolák esetében 89 fő vette igénybe. Szociális alapon 317 főnek szállítottunk ki ma ebédet.

Az önkormányzat által az időseket segítő támogatói programba új személy nem kapcsolódott be, a teljes ellátotti létszám 99 fő.

Aki szeretné támogatni az önkormányzat védelmi programját, a maszkok és egyéb védőfelszerelések beszerzését, az itt tud adományt felajánlani: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata letéti számla: 11749008-15432704-06530000 (eddig 15.295.565 Ft gyűlt össze). Aki a Zala Megyei Szent Rafael Kórházat szeretné támogatni, itt teheti meg: Ispita Alapítvány, Budapest Bank 10104961-07114362-00000000, vagy OTP 11749008-20137247.” – olvasható a közleményben.