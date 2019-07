Zalában huszonhat fiatal segíti a Magyar Vöröskereszt karitatív tevékenységét

Adománygyűjtésben, szociális ellátásban, a véradások szervezésében segítenek azok a fiatalok, akik bekapcsolódtak a Magyar Vöröskereszt tavaly elindított, Itt a helyed elnevezésű önkéntes programjába.

Az országos program olyan 18–22 év közötti fiatalok számára nyújt lehetőséget, akik a középiskolát befejezve tanulmányaikat nem folytatják és még nem találtak maguknak munkahelyet sem. Számukra a Vöröskeresztnél vállalt hat hónapig tartó önkéntes munka olyan tapasztalatokat kínál, ami később segítségükre lehet az elhelyezkedésben, továbbtanulásban is. Kevesen tudják, hogy törvényi előírás szerint minden munkahelyen biztosítani kell az elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit, így például kiképzett munkahelyi elsősegélynyújtó munkatárssal kell rendelkeznie minden vállalatnak. Az önkéntesek számára a jogosítvány megszerzésén és a nyelvoktatáson túl ez is segítheti az elhelyezkedést. Emellett a képzés számos területen például a gyermekvédelem, női érdekérvényesítés, szociális és humanitárius segítségnyújtás területén is nyújt hasznosítható készségeket.

Nyolc megyében, 11 településen, köztük Zalaegerszegen és Nagykanizsán kínálják a lehetőséget, amellyel eddig száznegyvenen éltek, köztük 26 zalai fiatal. Egyikük, a 19 éves Kozák Boglárka, aki gazdálkodás, menedzsment szakon tanul majd tovább a BGE egerszegi karán, ám addig is hasznosan töltötte idejét.

– A tanfolyamok mellett véradások szervezésében segédkeztünk, adománygyűjtésbe kapcsolódtunk be – magyarázta Kozák Boglárka, aki a hat hónap önkéntesség után is maradt a Vöröskeresztnél, elvégezte az elsősegély-nyújtási ismereteket is adó imitátorképzést. Ennek köszönhetően egyike lesz azoknak, akik elsősegélynyújtó versenyeken és -képzéseken élethűen játsszák el a sérültek szerepét.

Ugyanilyen képesítést szerzett Bán László is, akinek érdeklődését az önkéntes program iránt a jogosítvány megszerzésének lehetősége keltette fel. Azt is elárulta a 21 éves egerszegi fiatalember, hogy a vöröskeresztes munka mellett a nyelvi kurzus lehetőségével is élni szeretne.

Az Itt a helyed programban résztvevők számára ugyanis támogatják a B kategóriás jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati oktatást, emellett nyelvi kurzusokba is bekapcsolódhatnak a fiatalok. Eddig már két zalai önkéntes megszerezte a vezetői engedélyét, három pedig most végzi a tanfolyamokat. Az előzetes tervek arról szóltak, hogy a hároméves, 2020 végéig tartó, az Európai Unió által 225 millió forinttal támogatott országos programba a kilenc megyében 182 fiatalt vonnak be, közülük húszat Zalából, nos megyénkben ezt sikerült túl is teljesíteni. A tanfolyamok mellett egyéni pályaválasztási tanácsadással segítik az önkénteseket, ráadásul a vöröskeresztes munka ideje alatt a karitatív szervezet fizeti a résztvevők helyett az egészségügyi szolgáltatási járulékot is.