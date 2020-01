Zalaapátiban hálásak minden újszülöttért

Hagyomány már a faluban, hogy segítik azokat a családokat, amelyekben gyermek született. Az újszülöttek és szüleik a napokban vehették át a támogatást.

Az önkormányzat a gyermeket vállaló családok iránt 2008 óta a Zalaapáti Ifjú Polgára emléklap adományozásával fejezi ki megbecsülését. Ezenkívül minden helyi születésű csecsemő után a szülők százezer forintos települési támogatást kapnak. Ennek csupán annyi a feltétele, hogy a gyermek és egyik szülője vagy törvényes képviselője zalaapáti lakóhellyel rendelkezzen, s a gyermeket a helyi óvodába, majd a helyi általános iskolába írassák a szülők. A támogatás egyébként részletekben jut el a családhoz: az emléklap átadásakor 40 ezer, bölcsődébe vagy óvodába lépéskor 20 ezer, az iskolai beíratáskor 30 ezer forint érkezik, a támogatás utolsó, 10 ezer forintos részét pedig akkor adják át, amikor a gyermek a helyi általános iskolában sikeresen befejezi a nyolcadik évfolyamot.

A napokban tartott legutóbbi átadóünnepségen Galuska Réka szavalt és hegedült, majd Vincze Tibor polgármester mondott beszédet. Megköszönte a jelen lévő családoknak, hogy Zalaapátit választották lakóhelyül. Említést tett arról, hogy a gyermekek érdekében és a felnövekvő ifjúság számára eddig is sok mindent próbáltak tenni. Arról is szólt, hogy költségvetési megtakarításból gyermeknevelési támogatást nyújtottak: karácsony előtt 215 fő 18 év alatti gyermek után 8-8 ezer forint „gyermekprémiumot” biztosítottak. A polgármester hangsúlyozta, hogy a gyermek az ember életének legnagyobb csodája, és a fiatalok jelentik a zálogát Zalaapáti jövőjének is.

A falu kilenc, 2019-ben született lakója: Nyári Nárcisz, Cseh-Késmárki Botond, Bereczki Bendegúz Zoltán, Krizsa Zsófia, Nagy Bence, Bogdán Kimberli, Fisli Dominik Zoltán, Györkös Gergő, Bézsenyi Berke.