Zala viszonylag jól áll beoltottság tekintetében, a legkevésbé fertőzött megyék közé tartozik

Előbb-utóbb le fogjuk gyűrni a koronavírus-járványt, ahogy az egyéb vírusbetegségekkel is ez történt, ám ahhoz, hogy sikerüljön, rengeteg oltásra lesz szükség. Zala viszonylag jól áll a beoltottság tekintetében, de az is fontos szempont, hogy immár hetek óta a legkevésbé fertőzött megyék sorába tartozik. Zalai háziorvosokat kérdeztünk tapasztalataikról.

A csesztregi dr. Venczel István rögtön a statisztikai adatokkal kezdi, mint mondja, a praxisához tartozó felnőtt korú, azaz a 18. életévét már betöltött lakosságnak mintegy negyven százaléka megkapta már legalább az első oltást. Ez 650 főt jelent.

– Lehetne jobb is az arány, bár szerintem ez sem olyan rossz, legalábbis országos viszonylatban nem – mondja dr. Venczel István. – Egyrészt az oltási hajlandóságon is múlik. Nekem az a meglátásom, hogy a regisztráció hullámokban történt. Az elején, amikor megnyílt a lehetősége, nagyon sokan éltek vele, de rögtön utána alább is hagyott, hiába próbáltunk mi magunk, orvosok is megtenni mindent annak érdekében, hogy nagyobb legyen az oltakozási hajlandóság. Gyakorlatilag megpróbáltuk valamennyi páciensünket elérni, de a regisztráció második nagyobb hulláma mégiscsak akkor jött el, amikor maga az oltás is beindult. Amikor látták az emberek, hogy a szomszéd, a munkatárs, a barát, az ismerős már megkapta, sokan akkor regisztráltak.

A háziorvos döntheti el

Dr. Venczel István azt is hozzátette: eleinte a háziorvosoknak nem volt lehetőségük mérlegelni, ki milyen oltást kapjon, az központilag irányított módon, az államilag nyilvántartott kórelőzmények alapján történt. Ezt később megváltoztatták, ma már a háziorvos döntheti el, hogy kinek melyik oltást javasolja. Dr. Venczel István szerint szakmai szempontból ez a „felszabadítás” helyes és praktikus volt, ugyanakkor a háziorvosokra hatalmas terhet is ró az új rendszer. A páciensek egy része, s nem is kis hányada ugyanis egyes vakcinákat nem fogad el.

– Egy kollégám mondta, ez nem olyan, mint az önkiszol­gáló webshop, s teljes mértékben igaza volt – folytatta a háziorvos. – Bárki bármit is mond, vannak különbségek az egyes vakcinák között, s nem mindegy, ki melyiket kapja. Erről azonban nem egy laikus, hanem a betegét alaposan ismerő háziorvos tud a leginkább megalapozottan dönteni. Az a háziorvos, aki tisztában van páciense kórelőzményével, egészségi állapotával, alapbetegségeivel, biztosan nem fog neki olyat felkínálni, amit nem kaphat meg. A teljesen egészségeseknek gyakorlatilag bármelyik vakcina adható, a beteg populáció tagjainak azonban nem mindegy, hogy mRNS-alapú vagy vektor­vakcina az adott oltóanyag. Attól sem kell félni, ha az oltásokra a szervezetünk reagál, hiszen ez a világ legtermészetesebb dolga. Azt jelenti, hogy a vakcina immunreakciót váltott ki, dolgozik az immunrendszer. Nekem is volt mind a két megkapott oltásom után ilyen irányú tapasztalatom, de ez személyfüggő. Azon múlik, hogy az adott páciensnek milyen az immunrendszere. Szövődményekkel viszont a saját praxisomban nem találkoztam.

A csesztregi háziorvos kérdésünkre azt is elmondta, szerinte Zalában az aprófalvas településszerkezet miatt lassabban terjed a járvány, ennek is köszönhető, hogy megyénk a kevésbé fertőzött területek közé tartozik. A sok apró, viszonylag zárt közösségben izoláltabban élünk, mint egy milliós vagy akár százezer fős városban. Ugyanakkor azzal is számolni kell, ha egy ilyen közösségbe bekerül a vírus, akkor nagy eséllyel szinte mindenkit megfertőz. Dr. Venczel István arra is figyelmeztet, hogy az oltás önmagában még nem jelent védettséget, így felelős magatartást, maszkviselést, távolságtartást kér mindenkitől, aki már megkapta. Volt olyan páciense is, akinél két nappal a második oltás után jelentkeztek a betegség jól ismert tünetei, ami szintén nem elképzelhetetlen.

– Teljes védettséget egyetlen oltás sem ad, hiszen a vírus továbbra is köztünk marad – magyarázza. – Az oltás arra való, hogy a súlyos, akár elhalálozáshoz is vezető szövődményektől megvédjen bennünket. A maszkviselési kötelezettséget szerintem belátható időn belül elfelejthetjük, az oltást azonban hosszú távon biztosan nem. Le fogjuk gyűrni a koronavírus-járványt, ahogy az egyéb vírusbetegségeket is legyőztük, de ahhoz, hogy sikerüljön, nagyon sokat kell oltani, és sokkal kevesebbet utazni világszerte. Öt-hat éve még csupán egymilliárd volt az interkontinentális utazások száma, tavalyelőtt már hétmilliárd. A vírusokat pedig, s így a Covid19-et is, az emberek hordták, hordják szerteszét a világban, s adják át egymásnak.

Lehet mellékhatása

A regisztrált lakosság átoltottsága, főként az idősebb korosztályra vetítve már 80-90 százalékos. Erről dr. Szalay Tamás, a helyi 4. számú háziorvosi körzet orvosa beszélt Lentiben.

– Megkaptuk már az újabb regisztrációkat a fiatalabb korosztályokról is, az ő átoltottságuk dinamikusan folyik – mondta a háziorvos. – El­enyésző a körzetben azoknak a száma, akik a felkínált oltóanyaggal szemben kifogást emeltek és másikat kértek. Aki másikat kér, meg is nevezi, hogy melyiket szeretné kapni. Ugyanakkor az egyes oltóanyagoknál az alkalmazási előiratokban szerepelnek olyan alapbetegségek, amelyek megléte mellett az adott oltást nem kaphatják. Erről nekünk, orvosoknak kell felvilágosítani a pácienst, akinek másik típusú védőoltással kell oltakoznia. Olyan is előfordult, hogy akut betegség – fogtályog, torokgyulladás – alakult ki az oltás időpontjára, ez esetben csak a gyulladás elmúltával adható be az oltás.

Ahhoz, hogy sikerüljön, sokat kell oltani, és kevesebbet utazni világszerte

Érkeztek természetesen panaszok az oltások mellékhatásai miatt, de mint azt a háziorvos elmagyarázta: amióta védőoltás létezik, ismert, hogy ezeknek lehet mellékhatása, így ezen korszerű oltóanyagoknak is.

– Előfordulhat helyi fájdalom, láz, levertség, gyengeség – folytatta. – Néhány napig ez eltarthat, de jobbára enyhe lefolyású. Ilyen esetekben javasolt a lázcsillapítás, a fájdalomkezelés, a jegelés, illetve a vizes ruhás borogatás.

Dr. Szalay Tamás azt is elmondta, hogy jelenleg várják a következő adag védőoltás érkezését, egyelőre nem tudják, melyik típusból kapnak. Az elmúlt hét végén és e héten hétfőn Pfi­zer oltóanyaggal oltottak.

– Azt, aki megkapta már a védőoltást, amellett, hogy felhívjuk a figyelmét a lehetséges mellékhatásokra és arra, hogy ilyen esetben mi a követendő eljárás, arról is tájékoztatjuk, hogy az oltakozást követő néhány napon belül még nem alakul ki természetesen a védettség, így fokozottan ügyeljenek a személyi higiénére, a járványügyi és közegészségügyi védekezésre, mert megfertőződhetnek.

Zalában több más megyéhez képest alacsonyabb a fertőzöttek száma. Erre dr. Szalay Tamás azt a magyarázatot adta, hogy egyrészt egyre nagyobb az átoltottság, másrészt – véleménye szerint – a zalai emberek tudatos viselkedése, a járványügyi szabályok következetes betartása is szerepet játszik ebben.

Válogatnak a vakcinák között

A kiskanizsai háziorvosi körzetben dolgozó dr. Vigh András szerint a páciensek válogatnak a vakcinák között. Ahogy az oltások sora halad, az vehető észre, hogy vannak bizonyos oltóanyagok, amelyeket előnyben részesítenek és vannak, amiket kevésbé.

– Állandó népszerűségnek örvend a Pfizer és a Moderna, ezekkel nagy az oltási hajlandóság – folytatta a doktor. – Kezdetben eléggé elutasítóak voltak a kínai, illetve az orosz vakcinával szemben, de ez változott. Egyre többen és főként a fiatal korosztályban elfogadóak a Szputnyikkal, míg vannak, akik kifejezetten a kínait kérik. Úgy tűnik, hogy az AstraZeneca jelenleg a mostohatestvér, ezt kérik a legkevesebben, de néhányan ezt is elfogadják. Győzködni senkit sem érdemes és nem is kell. A véleményemet elmondhatom az adott oltóanyagról, sőt a már beoltott betegek tapasztalatairól is beszélhetek a még oltásra várókkal. Utóbbi visszajelzések kedvező hatással vannak az emberekre.

A páciens és a háziorvos között egyfajta bizalmi viszony alakul ki, melyben a jó tanácsok többsége célba talál. Ezt dr. Vigh András is megerősítette, ám a koronavírus elleni vakcinázás esetében nem olyan egyszerű a helyzet. Az internet világában tömérdek információhoz jutnak hozzá a betegek, ami jó, de egy másik szempontból azért nem túl szerencsés, mert ezek nagy része nem valós. Sajnos a pánikkeltés és annak hatása megfigyelhető bizonyos oltóanyagokkal kapcsolatban, és sok esetben nem reális az a kép, amit a betegek kapnak az egyes oltóanyagokról.

– Abban van nagy szerepünk, hogy a reális helyzettel megismertessük a pácienseinket – tette hozzá a szakember. – Az első oltást követően 4-6 héttel 60-65 százalékos védettség alakul ki, a második vakcina beadása után két héttel pedig 90-95 százalékos védettséget kap az ember. Ez mindegyik oltást figyelembe véve nagyon jó arány. De pontosan ebből az értékből adódik az, hogy azért van 5-10 százalék, aki a második oltás után sem védett. A másik pedig, hogy az előírt szabályokat – maszkviselés, kézfertőtlenítés, távolságtartás – érdemes betartaniuk a két oltással rendelkezőknek is, mert ugyan ők már védettek, de lehet, hogy a környezetük még nem. Akkor lehetünk majd nyugodtak a járvány megfékezését illetően, amikor a lakosság nagy része be lesz oltva.

Hozzátette: az oltási hajlandóság egyre jobb, egyre többen regisztrálnak. Az új oltási listák alapján elértek a viszonylag fiatal korosztályhoz, de a frissülő listákon megjelennek az újonnan regisztrált idősek, akik érthetően előnyt élveznek.