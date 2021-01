Zala segélykiáltásának egyik eredménye – Nyolcvan éve alakult a kerettyei bányalelkészség

Nyolcvan évvel ezelőtt, 1941. január elsején alakult meg a kerettyei bányalelkészség, ami sajátos formát jelentett a katolikus egyház szervezetében.

Létrejöttét már évekkel korábban szorgalmazta Pehm József, a később Mindszenty Józsefként ismert hercegprímás. Az alakulás évfordulójáról újév napján a Szűz Mária neve templom falára vetített fényjátékkal emlékeztek meg.

A kerettyei bányalelkészség létrejöttében meghatározó szerepe volt annak a gazdasági fejlődésnek, amit az olaj felfedezése hozott el a térségbe. A zalai hívek lelki gondozásának ellátása miatti igény új lelkészségek, káptalanságok vagy plébániák megalapítására azonban már korábbi gondolat volt, egészen a húszas évek második feléig vezethető vissza. Az akkoriban még apátplébánosként Zalaegerszegen szolgáló Pehm József egy 1927-ben írt, Zala segélykiáltása című feljegyzésében konkrét számokkal igyekezett alátámasztani, hogy a szombathelyi egyházmegye zalai részén az országos átlaghoz képest igen kevés lelkipásztor végzi a hívek lelki gondozását, ez pedig hatalmas többletterhet ró rájuk. Az akkor még közigazgatásilag is különálló, majd 1937-ben Bázakerettye néven egyesült két település (értsd: Báza és Kerettye) többek között Borsfával, Valkonyával, Lispével, Szentadorjánnal és Kistolmáccsal együtt ebben az időben a nagy kiterjedésű s így valóban rendkívül leterhelt bánokszentgyörgyi plébániához tartozott, ezért jogos igény mutatkozott a mikrotérségben egy vagy akár több önálló egyházi szervezet megalapítására.

Az új zalai lelkészségek létrehozása tehát már az első magyarországi kőolajmező felfedezése előtt megkezdődött. Ekkor indult meg többek között a szentadorjáni (később Lispeszentadorján) plébánia, illetve a borsfai kurica (vagyis olyan önálló lelkészség, amely a plébánia rangot még nem éri el) kialakításának folyamata, amit Pehm József személyesen is javasolt, s ezek létrehozását az 1927-es egyházmegyei zsinat is örömmel támogatta. A község helytörténetével s így a kerettyei bányalelkészség létrejöttével is foglalkozó Bajzik Zsolt történész-levéltáros szerint Pehm József eredeti elképzelései szerint Báza és Kerettye ez utóbbihoz tartozott volna. Egy tanulmányban úgy fogalmaz: Pehm József a bánokszentgyörgyi plébániából kiszervezte volna az akkor 824 fős Borsfát, a 392 lakosú Kistolmácsot és a közel azonos, 313 fős Valkonyát, esetleg még Kerettyét is. Utóbbi lélekszáma akkor 140 fő volt. A borsfai kurica felállítása azonban olyannyi­ra elhúzódott, hogy közben – éppen a meglelt olajmező miatt – a térség gazdasági-demográfiai viszonyaiban alapvető változások következtek be, emiatt nemcsak Pehm József érezte az eredeti tervekhez képest a változtatás szükségességét, de a püspökségen is átgondolták a terveket.

Pehm József az új gondolatokkal összhangban 1938 októberében tehát már egy bányalelkészség felállításának előkészületeiről tájékoztatja a szombathelyi egyházmegye akkori főpásztorát, Grősz József püspököt, aminek központjául Bázakerettyét jelölte meg. A bányalelkészség kialakítását az egyház mellett az olajipari cégek – a zalai koncessziós jogokat birtokló Eurogasco, majd annak jogutódja, a Magyar–Amerikai Olajipari Rt. (MAORT) – is támogatták, a vállalatok ráadásul jelentős pénzadományokkal segítették az új templomok vagy kápolnák felépítését, azok berendezéseinek beszerzését, vagy gázzal való ellátásukat. Bázakerettyének ekkor már két szakrális épülete is volt, a kerettyei településrészen az a temetőkápolna, amit a Töttősy család építtetett 1824-ben, valamint a Bázában 1934-ben újonnan emelt Nagyboldogasszony-kápolna.

Bajzik Zsolt az említett tanulmányában azt írja: „A szombathelyi püspök 1940. december 16-án kelt levelében tájékoztatta Pehm Józsefet, hogy január 1-jével megalapítja a kerettyei lelkészséget. A püspök megjegyezte, a pozíció betöltésénél tekintetbe kellett vennie azt is, hogy az odahelyezett személy ambícióval menjen a helységbe. Ezért olyan embert nem mozgathatott meg, akinek állandóbb jellegű állása volt, mint az ekkor elinduló és bizonytalan jövőjű intézmény. A bázakerettyei lelkészség élére Falusi József pákai káplánt nevezi ki.” Falusi József 1941. január 25-én foglalta el hivatalát.

Aigner Géza letenyei plébános – akihez filiaként ma Bázakerettye is tartozik – azt mondja, ebben nincs semmi rendkívüli, hiszen a január elsejei dátum a megalakítás, azaz egy jogi formula időpontja, az új lelkész érkezésének viszont vannak feltételei, amiknek meg kellett felelni. Ezek közül az egyik a lakhatás kérdése volt, amit nemcsak 1941 januárjában, de még évekkel később is csak nehézségek árán tudtak rendezni. A településen nagy örömmel fogadott Falusi József maga írta: úgy érkezett meg Bázakerettyére, hogy azt sem tudta, hol fogja álomra hajtani a fejét. Végül az orvos fogadta be. Aigner Géza az akkori helyzet érzékeltetésére még egy jellemző adattal szolgál, bár a bázakerettyei lelkészség önálló szervezeti egység lett a szombathelyi egyházmegyében, de az anyakönyvezést egészen 1946-ig Bánokszentgyörgyön végezték.

Az újonnan létrejött lelkészség illetősége eleinte az addigra már egyesült Bázakerettye területére, s annak mintegy 400 lakosára, a MAORT dolgozóira, valamint az itt állomásozó katonaságra terjedt ki. Temploma az említett kerettyei temetőkápolna lett, amelyet ezt követően kibővítettek, szentélyét megtoldották. A titulusa szerint Szűz Mária neve templom átépítése hosszú ideig tartott, az épület csak a második világháború után nyerte el jelenlegi formáját. Belső festését például a településen mindössze két évet szolgált Falusi József utódjának, Fodor Antalnak az édesapja végezte.