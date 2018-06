Zala megyei katasztrófavédelem: A heves viharok éve volt

Az elmúlt év országosan is legnagyobb tüzét fékezték meg a General Electric nagykanizsai üzemében. A 40 millió forintos kár elenyésző a megvédett többmilliárdos értékhez képest.

Hatvan tűzoltó vett részt egy oltásban

Egyebek mellett ez is elhangzott csütörtökön a megyei önkormányzat soros közgyűlésén, ahol a tíz napirendi pont egyikeként meghallgatták a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolót. Mint emlékezetes, tavaly június 21-én csaptak fel a lángok a kanizsai gyár háromszintes, 12 ezer négyzetméteres raktárában. A tűz kétezer négyzetméteren pusztított, a hő még az épület oldalát takaró kopolitüvegeket is megolvasztotta. Az oltásban csaknem hatvan tűzoltó vett részt Nagykanizsáról, Zalaegerszegről, Zalakarosról, Pacsáról, Lentiből, Keszthelyről, Kaposvárról. A beavatkozó egységek – bevetve négy magasból mentő járművet is – hét óra alatt fékezték meg a lángokat, a havária nem okozott személyi sérülést.

A beszámoló szóbeli kiegészítésekor Egri Gyula tűzoltó ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató kiemelte, az elmúlt év országosan is legnagyobb kiterjedésű tüzét fékezték meg. Az elmúlt esztendőről szólva úgy fogalmazott, hogy a heves viharok éve volt. Nyáron kétszer is olyan erejű vihar csapott le a megyére, elsősorban az északi részére, hogy rövid időn belül 120–180 helyszínen kellett beavatkozniuk. A kárelhárításban jelentős feladatot vállaltak az önkéntes tűzoltóegységek.

Fejlesztések

A technikai fejlesztésekről elmondta, hogy befejeződött a gépjárműfecskendők lecserélésének programja, minden hivatásos tűzoltó-parancsnokságnál korszerű járművekkel látják el a szolgálatot. Tavaly a zalai tűzoltóságok a 2265 kár­esettel kapcsolatos jelzésből 1817 esetben vonultak káreseményhez, 546 esetben tűzhöz és 1271 alkalommal műszaki mentéshez, téves jelzés 249, szándékos megtévesztő jelzés 24 alkalommal fordult elő. A beszámolót meghallgatva a képviselők közül többen köszönetet mondtak a katasztrófavédelem munkájáért.

A megyei közgyűlés tegnap hallgatta meg a Magyar Közút megyei igazgatóságának elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolót is. A szervezet feladatai közé tartozik az 1755 kilométernyi út fenntartása mellett 57 kilométernyi kerékpárút üzemeltetése is. Erre tavaly 2,21 milliárd forint, idén 2,22 milliárd forint állt rendelkezésre. Az írásos beszámolót Imre Béla, az igazgatóság üzemeltetési és fenntartási osztályának vezetője egészítette ki szóban. Kiemelte: számukra is pluszfeladatot jelent a rendkívüli időjárási helyzetek okozta károk felszámolása.

A közgyűlés egyebek mellett tájékoztatót hallgatott meg a megyei roma nemzetiségi önkormányzat tevékenységéről, jóváhagyta a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság 2018. évi felhívására benyújtott pályázatokat, amelyekkel a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtéséhez, népszerűsítéséhez szeretnének támogatást szerezni.