Zala Megye Könyvtárügyéért kitüntetést vehetett át Kocsis Katalin

Kocsis Katalin nyugalmazott zenei könyvtáros munkájáért a napokban vehette át a Zala Megye Könyvtárügyéért kitüntetést.

Díj az odaadó szakmai munkáért

A rangos díjat a Magyar Könyvtárosok Egyesületének megyei szervezete alapította 2016-ban, és elhivatott, odaadó szakmai munkáért ítélik oda évente. Idén a tagok egyhangú szavazata alapján Kocsis Katalin, a Halis István Városi Könyvtár nyugalmazott zenei könyvtárosa kapta az oklevelet és az emlékplakettet, utóbbi Farkas Ferenc szobrászművész bronz alkotása.

Az ünnepségen elhangzott: Kocsis Katalin több évtizeden át dolgozott a kanizsai biblio­tékában. A zenéhez, a művészetekhez vonzódó, értő könyvtárosból a város zenei gyűjteményének létrehozója, gyarapítója, gazdája és a zenei tájékoztatás magas színvonalú művelője lett. Szenvedélyes író is, több könyve látott napvilágot az évek során, az interneten Kataliszt nevű blogja pedig szintén értékes információkat, tényeket, történeteket tartalmaz.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kocsis Katalin a kollégák szavazata alapján kapta az elismerést

Kocsis Katalin munkáját az elmúlt évek során többször elismerték kitüntetésekkel, köztük a Magyar Köztársaság arany érdemkeresztjét és Nagykanizsa város Pro Urbe-díját is megkapta. Ezúttal viszont a könyvtárosszakma, a kollégák javaslata, szavazata alapján kapott elismerést.

– Természetesen nagyon örülök a díjnak – mondta Kocsis Katalin. – Hatalmas meglepetés volt, nem tudtam róla. Jó érzés, hogy a Zala megyei könyvtárosok úgy gondolták, engem jutalmaznak vele. Ugyan már nyugdíjas vagyok, de szinte ugyanannyit dolgozom, mint korábban, hivatalosan. Most is azt csinálom, amit szeretek, csak az íróasztalomat a könyvtárból a lakásomba helyeztem át. Változatlanul gyűjtöm az ország és a világ zenei emlékhelyeit és kutatom városom zenei életének történetét. 2009-ben jelent meg első könyvem, a Nagykanizsa 100 zenei emlékhelye című kötet, majd három kisebb könyvecském és több tanulmányom. Jelenleg is folytatom az anyaggyűjtést kedvenc témáimról, nyugdíjasként minden időmet ennek szentelem. Mondhatni, szinte még jobban be vagyok táblázva, mint korábban – nevetett Kocsis Katalin, aki elárulta: Gábor Miklós Zala megyei kötődésű néhai színművész munkásságának kutatása ugyanannyira kedvelt témája, mint a zenetörténet.

– Gyermekkorom óta ő a kedvenc művészem – folytatta. – Gábor Miklós az egyetemes magyar színházművészet egyik legnagyobb alakja. Ápolom az emlékét is azáltal, hogy gyűjtök róla mindent. A blogjaimra változatlanul sok időt szentelek, így elmondhatom: nem unatkozom, néha az okozza a legnagyobb fejtörést, melyik feladathoz nyúljak.