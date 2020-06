Zala megye és a trianoni béke

100 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én írták alá a Párizs melletti versailles-i kastélypark Trianon palotájában a győztes antanthatalmak és Magyarország képviselői az első világháborút lezáró békeszerződést.

Az új országhatárok érintették Zala vármegyét is, amely a világháború végére különösen nehéz helyzetbe került, hiszen a határszélen terült el, jelentős számú nemzetiséggel. A Csáktornya központú Muraköz lakossága többségében horvát volt, az Alsólendva (Lendva) központú Muravidéken pedig a magyarországi szlovének alkották a lakosság egy részét, akiket a korabeli szóhasználattal vendeknek is neveztek. A délszláv területről ekkor megindult a propaganda a lakosság fellázítására, a Muraközben fosztogatások és rablások kezdődtek, amelyet a magyar hatóságok fegyveres alakulatok bevetésével próbáltak megfékezni.

Amikor megtörtént az 1918. októberi hatalomváltás, Zala a fővárosból már semmilyen segítséget nem kapott, mint egy ostromlott vár, önállóan intézte az ügyeit. A megye vezetői ekkor mozgósították a rendelkezésre álló katonai erőket, nemzetőrséget állítottak fel, igyekeztek rendet teremteni és az ország határát megvédeni. A nagykanizsai katonaság állományából 1918. október 24-én egy zászlóaljat kirendeltek a Dráva vonalra, 200 főnyi gyalogságot és a szombathelyi 11. huszárezredből egy gépfegyveres szakaszt. A zalai alispán még a régi idők mintájára nemesi felkelést is össze akart hívni, azaz Zala minden harcképes férfiját fegyverbe akarta szólítani. E célból 1919. február 10-ére össze is hívta a megyegyűlést, azonban a belügyminiszter az intézkedést megtiltotta. A Muraközben zajló harcoknak ekkor már több tucat halálos áldozata volt, de a magyar hatóságoknak sikerült a területen rendet teremteniük.

Az 1918. november 13-án aláírt belgrádi katonai egyezmény a demarkációs vonalat Zala megye esetében a Dráva folyó vonalán jelölte ki. A megalakulóban lévő délszláv királyság kormánya azonban a megszállás kiterjesztése mellett foglalt állást. Ennek eredményeként 1918. december 24-én a szerb hadsereg egységeiből álló reguláris csapatok – ahogy parancsnokuk nevezte a „jugoszláv nemzeti hadsereg” alakulatai – lépték át a Drávát és ellenállás nélkül vonultak be Csáktornyára. Velük szemben a néhány száz fős magyar egységek csak a visszavonulás mellett dönthettek. A jugoszláv csapatok ezt kihasználva tovább nyomultak és december 27-én Alsólendvát, sőt tovább haladva és a Murán átkelve 28-án Muraszombatot is elfoglalták. Zala megye vezetése katonai erő híján még bízott a tárgyalásos megegyezésben. Ezért december 29-én az alispán utasítására Csáktornyára utazott tárgyalni Nagykanizsa város főjegyzője, Krátky István és Darvas Lajos őrnagy. A kiküldöttek azt akarták megtudni a megszálló jugoszláv csapatok parancsnokaitól, Kvaternik ezredestől és Perko alezredestől, hogy mi a megszállás jogalapja és milyen területre terjed ki. A jugoszláv főtisztek azzal indokolták az előrenyomulást, hogy a rendet akarják fenntartani és a magyar csapatok támadásait kívánják megtorolni. Mivel a tárgyalás nem hozott érdemi eredményt, a jugoszláv előrenyomulásra válaszként a magyar fél a rendelkezésre álló helyi erőkkel 1919. január első napjaiban ellentámadást indított és Alsólendváról s Muraszombatból kiszorították az ott állomásozó délszláv csapatokat. A Muraköz azonban továbbra is a jugoszlávok kezén maradt.

Ez a siker azonban nem jelentette a magyar fennhatóság megmaradását, mivel a térség sorsáról ekkor már a béketárgyalásokon vérszemet kapott, egyre növekvő étvágyú belgrádi és zágrábi diplomácia döntött, amely igyekezett elmenni a lehetőségek legvégső határáig. A párizsi békekonferencián a végső szót 1919. július 9-én mondták ki, amikor a nagyhatalmak elfogadták a jugoszláv igények jelentős részét, és a határvonalat a Mura és a Rába folyó közötti határon jelölték ki. Ennek következményeként a Tanácsköztársaság bukása után, 1919 augusztusában, kihasználva a zűrzavaros körülményeket, a jugoszláv hadsereg vegyes alakulatai újra elfoglalták a Muravidéket, Alsólendvát és Muraszombatot. A Zala vármegyei katonai parancsnokság ekkor ismét parlamentert küldött a jugoszlá-

vokhoz Kovács Andor százados személyében. A kérdésre, hogy mi a megszállás oka, Perko alezredes a következő választ adta: „Okkupációt (megszállást) hajtanak végre, amelyet a versailles-i tárgyalások eredményeként az antantállamok legfőbb haditanácsa rendelt el”. A megszállt területek határát a békeszerződésnek megfelelően a „Rédics – Göntérháza – Kerkaszentmiklós (ma Tornyiszentmiklós) és a felső Kerka-patak vonalán a stájer határig” – vagyis a mai határvonalon – jelölte ki.

Összességében a trianoni békeszerződés eredményeként Zala megye 5995 km² területéből 1118 km² került határon túlra, a Muraköz a Csáktornyai és a Perlaki járással teljes egészében, míg az Alsólendvai járásnak a nagyobb része. A lakosságot illetően ez 130.509 főt jelentett, a történelmi Zala vármegye népességének 28 százalékát. Az ezeréves történelmi országhatárok megbontása mellett a békerendezés legfájóbb pontja az volt, hogy míg a Csáktornyai és a Perlaki járás 90 százalékát horvát lakosság lakta, addig az alsólendvai járás népességének 60 százalékát magyar, 40 százalékát pedig magyarországi szlovének alkották, akiket világos etnikai határ választott el egymástól. Maga Lendva is szinte tiszta magyar etnikumú település volt, így az új határ összefüggő színmagyar területbe is belevágott. A békediktátum azonban sem ezt nem vette figyelembe, sem azt, hogy a vendek körében a Magyarországtól való elszakadásnak az igénye korábban egyáltalán nem merült fel.