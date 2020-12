Zala György-nívódíj: Online adják át a legrangosabb muravidéki magyar kitüntetéseket

Egy művészeti tevékenységében is teammunkát folytató dobronaki házaspár, két magánszemély, továbbá egy civil szervezet lesz a Zala György kulturális nívódíj 2021. évi kitüntetettje.

Az elismerések odaítéléséről a minap döntött a kuratórium. A legmagasabb rangú muravidéki magyar elismerésnek számító kulturális nívódíjat néhány éve nevezték el a város híres szülöttéről, a millennium szobrászaként is ismert Zala Györgyről. Ezzel párhuzamosan odaítélésének feltételeit is meghatározták. A Zala György kulturális nívódíjat maximum három magánszemély vagy szervezet kaphatja, ugyanakkor életműdíjak és különdíjak átadására is lehetőségét biztosít az alapító Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet.

Nívódíjjal a Dob­ronakon élő kézműves házaspár, Szo­larics Loretta és Szolarics László, valamint a Lendvai Színház Szerető Társulat vezetője, Gaál Patrik munkásságát ismerik el. Életműdíjat Varga József, a Dobronaki Nótázók énekegyüttes vezetője vehet át, míg különdíjat a Muraszombati Baráti Kör Művelődési Egyesület kap. Az elismeréseket a magyar kultúra napjára szervezett muravidéki központi ünnepségen szokták átadni, ám a járványhelyzet miatt ennek megtartása 2021-ben kétséges. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet ezért úgy döntött, hogy online díjátadó rendezvényt tart, a kitüntetetteket pedig rövid portréfilmek segítségével mutatja be az érdeklődőknek.