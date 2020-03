Zágráb – földrengés, kettős válságstábbal

Az ország majdhogynem a kijárási tilalom állapotába jutott.

A HTV (horvát közszolgálati tv) képernyőjének jobb fölső sarkában a nagybetűs felirat: „Ostanite doma! (Maradjon otthon.) A figyelmeztetés a koronavírusnak szól. Az emberek azonban kénytelen-kelletlen az utcára tódultak. A pánikot a fővárost és környékét vasárnap reggel ért erős földrengés váltotta ki. A tv-ben az előre eltervezett, konzerv adás megy szinte egész délelőtt, még egy csík sem jelzi a képernyőn, hogy mikor lesz, lesz-e rendkívüli adás.

Az ottani szeizmológiai állomás a reggeli órákban nem érhető el az interneten. Annál több az ezzel kapcsolatos hír a napilapok internetes oldalán, fényképfelvételek egész sorával, köztük olyanokkal is, amelyeket a nézők küldenek a szerkesztőségeknek. Megsérült épületek a belvárosban, parkolókban összetört autók. A felújítás alatt álló zágrábi katedrális egyik, déli tornyának a teteje is ledőlt a kereszttel együtt, megrongálva és nagyobb kárt téve az érsekség (főegyházmegye) hivatali épületében.

Később megszólalnak az állam vezetői és a most már kettős válságstáb képviselői. 11 óra után a földrengéssel kapcsolatos hírek uralják a műsort, nem egy esetben kommentár nélkül csak a pusztulat látható. Hosszú percekig csak a romos város képei peregnek. A belügyminiszter elnyűtt, fáradt arccal áll az újságírók elé, nyilván a szabadban, nem zárt térben. Azt fejtegeti, hogy tudja, a öldmozgás esetén megszabott protokoll szerint kell eljárni, ám meglehetősen nehezíti a helyzetet, hogy a koronavírus járvány miatt nem ajánlatos nagy tömegben az utcán tartózkodni. A kormányfő az utóbbi 140 esztendő legnagyobb földrengéséről beszél. Mások arról számolnak be, hogy többen könnyebben sérültek meg, súlyosabban egy 15 éves kislány. Az anyagi kár jelentős, pillanatnyilag felbecsülhetetlen. Az áramhiány egy kórházat is sújtja, a gyermekosztályról mentik az inkubátorba helyezett csecsemőket.

Aztán a szeizmológus is megszólal, mondván első rengéseket 6 óra 25-kor érezték, a másodikat 7 óra után egy perccel, a harmadikat 7 óra 41-kor. Az első volt a legerősebb 5,7 magnitudóval, 10 kilométer mélységben, légvonalban 15 kilométernyire északra a várostól, nem messze a Marija Bistrica kegyhelytől. Ahogy a helyiek beszámoltak: minden mozgott, az épületeken repedések keletkeztek, a homlokzatok és a tetők ledőltek., autók sokasága sérült meg, a konyhákban edénycsörömpölés verte föl a csendet. A belvárosban nagyon sok, főként régi épület rongálódott meg. Mindenütt építési törmelék borítja az utcákat. Mindezt áramkimaradás is tetézi. A Dráva menti, magyar határhoz közeli Ludbreg településen is érezték a mozgásokat.

A horvátok az eset kapcsán megjegyzik, hogy a szomszédos Szlovénia elsőként ajánlott fel segítséget az országnak.

