XXXIX. Őrségi Vásár – Árusok lepték el Őriszentpéter központját

A megszokott minőséget, kiállítók garmadáját és programok sokaságát hozta a XXXIX. Őrségi Vásár. A hétvégén mintegy háromszáz árus – köztük rengeteg kézműves – kínálta portékáját Őriszentpéter központjában.

A háromnapos vásár nem véletlenül a térség legnagyobb népművészeti rendezvénye, az Őrséghez amúgy is kötődő fazekasoktól kezdve a kosárfonókon és fafaragókon át a szövőkig és kovácsokig bezárólag számos kismesterség képviselői kínálták portékáikat a járókelőknek. Köztük volt a zalaegerszegi Borsos Gyula is, ő fazekastermékeit pakolta ki a vásár főutcáján.

– Az őrségi vásárba annak ellenére is érdemes kitelepülni, hogy több a fazekas, tőlem néhány sátorral jobbra és balra is vannak ilyen standok – mondta a kézműves. – A termékei mindenkinek eltérőek, könnyen lehet, hogy egy vásárlónak az én árum jobban kedvére való, s persze fordítva is igaz. Rengetegen vannak, hullámzik a tömeg, de sokan megállnak nézelődni. Az is látszik, hogy a minőség egyre fontosabb lesz, és vannak potenciális vásárlók, akik nem az apróságokat, hanem a nagyobb edényeket keresik. Ha találnak kedvükre valót, áldoznak is rá.

Miközben Borsos Gyulával beszélgetünk, egy négyfős társaság áll meg a standja előtt, köztük a színművész Rudolf Péter és felesége, a szintén színész Nagy-Kálózy Eszter. A halványpiros árnyalatú bögrék keltik fel érdeklődésüket, Rudolf Péter még a színválasztásról is kikérdezi a fazekast. Az árusok elmondása szerint egyre jellemzőbbé válik a tudatos vásárlás, érdeklődőbbek, kíváncsibbak a nézelődők, még az is előfordul, hogy nem veszik meg azonnal a kiválasztott terméket, inkább visszatérnek érte.