WordSkills: A zalai díjazottak, akik példaképek lehetnek a fiatalok körében

Balogh Krisztián kőfaragó és Cságoly Laura szépségápoló kiválósági éremmel gazdagodott a világ legnagyobb szakképzési versenyén, a kazanyi WorldSkills viadalon. A fiatalok a megmérettetés kihívásairól és jövőbeni terveiről beszéltek.

A nemzetközi viadalon 63 ország több mint 1300 fiatal szakembere mérte össze tudását 56 szakmában. Hazánkat 22 szakmában 24 versenyző képviselte, közülük Balogh és Cságoly szerzett kiválósági érmet. Nemrégiben a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is köszöntötte a fiatalokat. Balogh Krisztián édesapja, Balogh József műkövesként dolgozik, így a kövek iránti rajongása már korán elkezdődött. A fiút a ritka szakterület 2014-ben a gödi Piarista Szakképző Iskolába vezette, ahol bizonyítványt szerzett. Tavaly pedig az EuroSkillsen, a fiatal szakemberek Európa-bajnokságán a kőfaragók között harmadik helyen végzett.

– A verseny szellemisége valósággal „beköltözött” Kazanyba, a nyitóceremónia olyan volt, mintha egy olimpián lennénk – emlékezett vissza Krisztián. – Egy kapu feletti boltíves, két részből álló elem legyártását kaptuk feladatként, melyet speciális orosz, kemény mészkőből kellett kizárólag kézi szerszámokkal kialakítani. Annyi könnyítés szerepelt csak a 22 órás limitidőben, hogy sűrítettlevegős-pisztolyt is biztosítottak az anyag megmunkálásához. Egyenként 100 kilogrammos tömbökből szabtuk ki a 35, illetve 50 centiméteres munkákat, a pontos méretek kalibrálásához kézzel készítettük a sablonokat fémből. A felkészítőmmel, mesteremmel, Gill Viktor kőfaragókőszobrász-szakértővel igyekeztünk a lehető legtöbbet gyakorolni. Bár jelentősen nehezítettek a feladaton, de koncentráltam, és szinte hibátlan terméket adtam ki a kezeim közül. A versenyt egy kínai fiatal nyerte, a hivatalos eredménylistában az ötödik helyen végeztem, amiért kiválósági érmet vehettem át.

Krisztián maximálisan elégedett elért helyezésével, most az érettségire koncentrál. Bár közvetlenül a verseny után angliai munkát is ajánlottak számára, ő a jövőben édesapja vállalkozásában szeretné folytatni, kőfaragóként dolgozna.

A keszthelyi Cságoly Laura ugyancsak szakmája megszállottja. Három éve foglalkozik kozmetikával, tavaly májusban kozmetikus végzettséget szerzett az Asbóth szakközépiskolában. Szereti a kihívásokat, ezért nevezett több versenyre is. A Szakma Sztár Fesztivál mellett a kazanyi világverseny válogatóját is megnyerte. Utóbbit már szépségápolóként teljesítette, ami sokkal összetettebb tudást kíván meg művelőitől, hiszen a kozmetika kiegészül a manikűr-pedikűr szakmával, körömdíszítéssel és sminkeléssel. Laura igyekezett minél többet tanulni, sokat gyakorolni.

– Hat feladattal kellett megbirkóznom a világversenyen – mesélte Laura. – Körömdíszítéssel kezdődött, majd háromféle gyantázási technikát mutattunk be a szakértőkből álló zsűrinek. A következő napon arc- és testkezelés, valamint rövid manikűr várt a mezőnyre. A versenyzőket jól megizzasztották, hiszen újabb összetett kezeléseket hajtottunk végre, melyet szempillaépítés zárt. A viadal sminkkészítéssel fejeződött be. Ezúttal 24 induló közül a 9. helyen végeztem, elnyerve a kiválósági érmet, amire büszke lehetek. Főleg, hogy előzetesen az első tízben szerettem volna végezni. A felkészítésben segített Linhart Rita, Varga Máté, Németh Nikoletta, Papp Viktória Dóra, Beke Barbara, Sipos Zita, Balogh Lajosné, Sikari Edina, Marnitzné Gál Enikő és Nagy Magdi. Mivel a támogatásukra a jövőben is számíthatok, szeptemberben az Euro­Skills versenyen is elindulok.

A 22 éves fiatalnak eszébe sem jutott, hogy külföldre menjen, jelenleg Németh Nikoletta mellett Gyenesdiáson dolgozik. Szerinte a kozmetika, a körmös szakma egyre népszerűbb a fiatal lányok körében. Szeretné, hogy mindenki, aki erre vállalkozik, hozzá hasonlóan szívvel-lélekkel dolgozzon, hiszen ezt a törődést a vendégek meghálálják.