West of Balaton – a kiemelkedő szolgáltatók összefogása

Továbbra is „Együtt a Nyugat-Balaton legjobbjai”, sőt, idén bővült a regionális együttműködés. A kulturális és turisztikai attrakciók, szolgáltatók egymást is ajánlva, 20 százalékos kedvezményt biztosítanak látogatóiknak, a közös fellépéstől pedig azt remélik, hogy a Keszthelytől Zalakarosig terjedő térség még vonzóbb lesz a turisták számára, és tovább gyarapodhat a már így is évi kétmilliós vendégszám. A West of Balaton márkanevű hálózathoz most a hévízi Tófürdő és a Kis-Balaton Látogatóközpont csatlakozott, és kezdett a korábbi tagokkal közösen forgalomélénkítő kampányt.

A megállapodást a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a Helikon Kastélymúzeum, a hévízi Tófürdő, a Zalakarosi Fürdő és a Zobori Élménypark vezetője írta alá Papp Gábor hévízi és Novák Ferenc zalakarosi polgármester jelenlétében. Mindannyian egyetértettek: a hálózatos együttműködés stratégiai célokat szolgál. A Nyugat-Balaton öt turisztikai zászlóshajója egymást és így az egész térséget erősíti a közös fellépéssel. A települések és szolgáltatók nem versenytársak, közös erővel még magasabbra pozicionálhatják a magyar turizmus egyik kiemelten fontos desztinációját – fogalmazták meg a West of Balaton elsődleges célját. A hévízi aláírás előtt Juhász Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) turizmusszakmai igazgatója előadásában kiemelte: kulcsfontosságú a komplex együttműködés, a termékek és élményígéretek régiós összekapcsolása. Elmondta: nő a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) által regisztrált foglalások száma, így a nyár legalább olyan sikeres lehet, mint a tavalyi rekordév volt. A turisztikai régiók közül továbbra is a Balaton a legnépszerűbb. Dr. Mándó Zsuzsanna, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház főigazgatója leszögezte: a gyógytó nemzeti kincs, az együttműködés pedig lehetőséget ad a látogatóknak az igazán hasznos és tartalmas feltöltődéshez. Kiemelte: az egészségnek, a jóllétnek gazdasági, munkaerő-piaci haszna is van. Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság vezetője tájékoztatott: 15 bemutatóhelyükön évente 400-450 ezer látogató fordul meg, a hálózatban a Kis-Balaton Látogatóközponttal, a kápolnapusztai bivalyrezervátummal és a vörsi tájházzal vesznek részt. Szerinte „nem egyedül kell megváltani a világot", s ha egy-egy helyszínért nem is indulna el valaki az ország másik részéről, a közös kínálat vonzó lehet. Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum igazgatója úgy fogalmazott: a kiemelkedő szolgáltatók közös fellépése minőségi turisztikai termékként jeleníthető meg. Beszámolt arról, az intézményben a kényszerpihenő alatt is dolgoztak, fejlesztettek, jelenleg 12,5 milliárd forintos pályázati portfóliót kezelnek, így sorra születnek az újabb és újabb turisztikai attrakciók. Podlovics Péter, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója pedig összegzésként üdvözölte Hévíz társulását, és kiemelte, hogy a két – más-más profilú – fürdőhely nem konkurens, hanem partner, és a többi szolgáltatóval együtt időjárástól független élménysort biztosíthat mindazoknak, akik a Nyugat-Balatont választják utazásuk célpontjául. Utóbbit Vercz Rita, a Zobori Élménypark üzemeltetési vezetője is hangsúlyozta.