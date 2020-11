Vonzó, különleges, négy évszakos: sport-és szabadidőközpont és sétány épül majd a Balaton-parton

Országosan is egyedülálló attrakció, egy egész évben kikapcsolódást nyújtó szabadidő és sportközpont építésének előkészítését kezdte meg Keszthely. A létesítmény tervezéséhez a kormány 400 millió forintot biztosít.

A Balaton legjobb strandja – az elképzelések szerint ezt a nevet viseli majd az a szabadidő és sportközpont, mely a jelenlegi Városi strandhoz kapcsolódna. A szabadidőközpontban szaunavilággal, sportolási és szórakozási lehetőségekkel várják majd a vendégeket.

-Már évek óta lobbiztunk a kormánynál, hogy a keszthelyi önkormányzat is kapjon jelentős támogatást és ehhez meg is fogalmaztunk elképzeléseket. A múlt hét végén megjelent a Magyar Közlönyben az a határozat, mely 400 millió forintot biztosít az előkészítésre: ez főleg a tervezést jelenti -idézte fel Manninger Jenő országgyűlési képviselő a fejlesztést bemutató sajtótájékoztatón. A szabadidős-és sportkomplexum mellett egy fasorral szegélyezett, gasztronómiai szolgáltatásokkal bővített sétányt is kialakítanak majd az elképzelések szerint a Városi strandtól a vitorláskikötő irányába. A kivitelezés teljes összköltsége 5 milliárd forint körüli összeg lesz.

-A cél, hogy megépítsük a Balaton legjobb strandját, mely nem csak elnevezésében lenne a legjobb strand. Olyan attrakciókat és fejlesztéseket kívánunk itt megvalósítani, mely a Balaton kiemelkedő turisztikai központjává teszi a keszthelyi Balaton-partot – emelte ki Nagy Bálint polgármester, hozzátéve, hogy az leendő létesítmény mind a négy évszakban vonzó lesz a vendégek számára. A fejlesztés tervein már két építészcsoport is készít javaslatot: a Magyar Művészeti Akadémia ötletpályázatot írt ki a tervek elkészítésére, s a Budapesti Műszaki Egyetem doktorandusz hallgatói is is foglalkoznak az elképzeléssel. Amint ezek a javaslatok elkészülnek, a város – a civil szervezeteket is bevonva – széleskörű társadalmi egyeztetés után írja majd ki a pályázatot a tervezésre. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a tervezés jövő év elején, a kivitelezés pedig várhatóan 2022-ben kezdődik meg – utóbbi várhatóan két évig tart.