Volt okuk ünnepelni a falunapon Bánokszentgyörgyön

Fejlesztésekből, tennivalókból nincs hiány a településen. A dolgos hétköznapokat szombaton falunapi mulatságon pihenték ki.

Nemrég számoltunk be a „legfrissebb” korszerűsítésről, amelynek munkálatai jelenleg is zajlanak a faluban. A fogorvosi rendelőt és a hozzá tartozó szolgálati lakást újítják fel, a TOP-program jóvoltából. Emellett, saját forrásból, vendégházat is kialakítanak.

– Az utak karbantartására is nagy hangsúlyt fektetünk – jelezte Baumgartner László polgármester. – Négy utcában újul meg a járófelület 10 millió forintos belügyminisztériumi támogatással. Továbbá az óvoda, illetve a rendőrség épületén a tetőt is szeretnénk kicserélni, mindezeket önerőből – így a falu elöljárója, aki kiemelte: nem csak infrastrukturális fejlesztésekre fordítanak kiemelt figyelmet, hanem a közösségépítő programokra is. Ezért szervezik a falunapi rendezvényt minden júliusban.

– Nehezebb megszólítani a különböző korosztályokat. Továbbá, a kertekben, a szőlőkben is zajlanak a munkák, amit a dolgos emberek nem hagynak maguk mögött – jegyezte meg Baumgartner László. Ahogy azt is: legyen szó bármilyen programról, sokat számíthat a település vezetése a szervezőmunkában a szorgos helybéliekre.

– Szívesen segítek, amiben csak tudok – így Törgyekes Jánosné. – Szeretem a lakóhelyemet és a közösségkovácsoló rendezvényeket is, ami összehozza az embereket – mondta a falubeli hölgy.