Volt egyszer egy rubin lakodalom Dióskálban

A 70. házassági évfordulóját ünnepelte múlt vasárnap a dióskáli Tóth Lajos és Tálos Mária. A szép évfordulóról unokájuk, Miszory Erika küldött beszámolót.

„Elmondásuk szerint is nagy kegyelemben van részük, hiszen a mai világban, ahol több válásról hallani, mint házasságról, még nagyobb értéke van a mögöttük álló hét, együtt eltöltött évtizednek.”

Tóth Lajos 23 évesen, Tálos Mária pedig 18 esztendősen állt oltár elé, és kétkezi munkával teremtették meg a család alapjait, a mindennapi megélhetésüket. Az örömök és a szép pillanatok mellett életük sok nehézséget és viszontagságot is tartogatott, melyet egyetértésben és közös erővel mindig legyőztek.

Gyakran kérik tőlük, osszák meg a hosszú házasság titkát, melyre sok viccelődés után azért meg szokott érkezni a válasz: „Tudjátok, a mi időnkben, ha valami elromlott, azt megjavítottuk. Most mit csináltok? Kidobjátok, vagy beszereztek egy újat…És ez az élet minden területére igaz…”

A rubinmise az 1949-es házasságkötés helyszínéül szolgáló helyi templomban volt, ahol abban az évben harminc házaspár kötötte össze életét. Közülük már csak a Tóth házaspár él. A helyi plébános, Farkas László áldotta meg a szép kort megélt párt. „Ő is meghatódottságáról számolt be a prédikációjában, hiszen egy korábbi ígéretét teljesítette be. A 60. házassági évforduló alkalmával megígérte, hogy az 50. és a 60. évforduló után harmadik alkalommal is ő szeretné megáldani a lokálpatrióta házaspárt. Egy súlyos betegségből való felgyógyulás után ez meg is valósulhatott, így az öröm hatványozott volt.

Az ünnepségen részt vett a házaspár két gyermeke, Zoltán és Erika, három unoka, Zoltán, Béla és Erika, valamint szerető családi körük.

„A hétvégi csapadékos időjárás sajnos elmosta a csokordobás pillanatát, pedig Marika néni nagyon készült rá, hogy valamelyik unokáját „hozzá­segíti” a mielőbbi házassághoz, hisz legnagyobb bánatuk, hogy még nincs dédunokájuk. Reméljük, ez a vágyuk is mihamarabb teljesülni fog” – fogalmazott az unoka.