Vízibiciklik bérelhetők a kanizsai Csónakázó-tavon

Az önkormányzat régi igényt teljesített azzal, hogy vízibicikliket vásárolt a Csónakázó-tóra. Az eszközök nemrég megérkeztek és már használatba is kerültek.

A Csónakázó-tóra 4 vízibicikli és 3 csónak, köztük egy mentőcsónak érkezett a Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló Cycle in a Network 2.0 révén. Ebben a projektben több, a tó környezetének kínálatát gazdagító fejlesztés készül, vagy már készült el: a gyermek és felnőtt játszótér, a tavat körülölelő sétány, s a vízibicikli-beszerzés is ebbe a körbe tartozik.

– Vasárnap tettük vízre a vízibicikliket, melyek mától, azaz keddtől bérelhetők – tudtuk meg Bednyák Boglárkától, az eszközök üzemeltetését és felügyeletét végző Csótó Kajak-Kenu Kft. ügyvezetőjétől. – A vízibiciklik és csónakok egyaránt négyszemélyesek. A projekt keretében vásárolhattunk mentőmellényeket is, ezeket minden vízibicikli-bérlőnek kötelezően viselni kell, úgy gondoltuk, a balesetveszély miatt ebből nem engedhetünk. S vannak más szabályok is, melyeket be kell tartani: például horgászat céljára nem használhatók, tilos róluk a vízbe ugrani és fürödni (utóbbi eddig is tiltott volt), és az alkoholfogyasztás sem megengedett. A vízibiciklizők számára a tavon egy pályát jelöltünk ki, ennek mentén haladhatnak.

Bednyák Boglárka azt is hozzátette: természetesen, amikor a tavon valamilyen rendezvény van (például a nagyon népszerű sárkányhajó-fesztivál), a kölcsönzés szünetel.