Visszapillantás a Baki Pántlika Néptáncegyüttes elmúlt hét végi jubileumi ünnepére

Szombaton ünnepelte a 30 (+1) éves születésnapját a Baki Pántlika Néptáncegyüttes, a műsorukat gazdag program kísérte.

A jubileumi program keretében a Falutéka értékeit is bemutatták a közönségnek az együttes tagjai és a Faluház munkatársai, emellett levetítették a község múltját, jelenét a hagyományokon, épületeken, szobrokon, szokásokon keresztül bemutató kisfilmet, melynek gyerekek voltak az ismeretterjesztő szereplői.

Az esti műsorban először a gyermek- és ifjúsági csoporttal, a tanév végi táborukban felújított, 2007-ben a Zalai Művészeti Fesztivál Szakági Döntőjén nívódíjat kapott somogyi koreográfiát láthatta a közönség, majd az erdélyi mezőségi után az ifjúsági csoport 2006-ban készült, az akkori művészeti fesztiválon nívódíjban részesült dél-alföldi táncai következtek.

Harminc évvel ezelőtt a Baki Pántlika Néptáncegyüttes elsőként kalocsai táncokkal mutatkozott be a közönségnek. Akkor széleskörű összefogással mindenki magának készítette el a tájegységre jellemző, különlegesen szép hímzett kötényeket és mellényeket. Szombaton ismét előkerültek az autentikus színes ruhák, hogy a bakiak újra eltáncolhassák kedvenc táncukat.

Az utolsó összeállításban színpadra lépett az együttes apraja-nagyja, méghozzá zalai gyűjtésű táncdialektussal. Az együttes megalakulása óta kiemelt figyelmet fordít szűkebb hazánk, Zala megye néphagyományainak, táncainak megismerésére és ápolására. Az első koreográfiáik között szereplő Túlsó soron szól a muzsika… kezdetű tánccal az 1992-ben megrendezett nagykanizsai Gyermek Néptánc Fesztiválon mutatkozott be az akkori együttes. Most olyan táncos is színpadra lépett, aki akkor, már 1992- ben is az előadók között volt.

A Baloghné Bacsa Ibolya vezette együttes a zalai táncok feldolgozásával később is szívesen és elkötelezetten foglalkozott, így a korábban, Gerencsér Zoltán által gyűjtött anyag alapján elkészült a Göcseji mulatság című öszszeállítás, melyet a Zalaapáti Folklórfesztiválon mutattak be először. Majd nyolc évvel ezelőtt szlovén-magyar pályázat keretén belül lehetőség adódott a helyi, a baki néphagyományok felgyűjtésére is, melyet DVD-n közre is adtak. Az ekkor felgyűjtött táncanyag alapján állították össze a Baki mulatság című produkciót. E táncokból fűzték össze a műsor fináléját, kiegészülve Varga János koreográfus gyerekek számára készített polgári táncaival.