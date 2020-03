Visszanyerhető a hallás! Új műtéti eljárást alkalmazott a zalai származású professzor

Az első hazai mini- Bonebridge műtétet végezték el nemrég a nagykanizsai születésű dr. Gerlinger Imre profeszszor vezetésével a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Fül-Orr-Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinikáján.

Az újfajta eljárás nagy segítség az egyoldali siketeknek, a kevert halláscsökkenésben szenvedőknek, valamint az ép hallóideggel rendelkező vezetéses halláscsökkenteknek, akiknél a hagyományos fülműtétnek már nincs értelme.

Prof. dr. Gerlinger Imre tanszékvezető egyetemi tanár, klinikaigazgató lapunknak elmondta, hogy a vezetéses, vagy kevert hallásvesztés esetén a hang nem tud természetes úton a külső fülön át a középfülön keresztül a belső fülbe jutni.

A Bonebridge-eljárás segítségével a hanghullámok a koponyacsonton keresztül közvetlenül a belső fülbe kerülnek, amely természetes hallást eredményez. A minapi, Magyarországon egyedülálló műtét pedig újabb lehetőségeket nyit a hallássérültek rehabilitációjában.

– Ennek az eljárásnak a régebbi, nagyobb beavatkozást igénylő módszerét én honosítottam meg Magyarországon a 2010-es években, amikor az operáció során csontvezetéses implantátumot ültettünk be – bocsátotta előre dr. Gerlinger Imre. – Ez még viszonylag durva, relatíve nagy méretű eszköz volt, ebből fakadóan a beépítése bizony veszélyeket is hordozott magában. Azóta a gyártó az implantátum méretét a felére csökkentette és mivel itthon a nagy méretű verzióból én ültettem be az elsőt, most az új, miniváltozat első hazai beépítését is rám bízták. Ennek a műtétje már egyáltalán nem nehéz egy tapasztalt sebész számára és kifejezetten üdvös a betegnek.

A professzor hozzátette: az agyalapi, illetve a fülsebészet és az implantológia területe nagyon gyorsan fejlődik, ezért ha a magyar orvosszakma lépést akar tartani a folyamatos változással, nagy hangsúlyt kell fektetnie az önképzésre. Kérdésünkre elmondta: az új implantátum sikeres beültetése utat nyitott az eljárás rendszeres alkalmazásához. Ráadásul a beavatkozást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár is támogatja – megfelelő indikáció esetén országosan 30-40 ilyen operáció végezhető el, ami a szakember szerint már lefedi az igényeket.