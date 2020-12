Vírusszigor a szigetországban: kint élő zalaiak szerint elkeserítő a helyzet

Egy új, gyorsan terjedő koronavírustörzs megjelenése miatt az eddigi legmagasabb járványkészültségi fokozatnál is szigorúbb korlátozások léptek életbe vasárnaptól Londonban és Délkelet-Angliában. A szigetországban élő zalaiakat lesújtotta az újabb lockdown, vagyis lezárás.

Balogh Patrícia

A nagykanizsai Balogh Patrícia néhány éve cukrászként dolgozik Angliában. Mint írta: október elején korlátozták először a lakosságot, majd novemberben jött az ennél is szigorúbb teljes zárás, amikor bezárták az éttermeket és a fodrászatokat. De még ez sem állította meg a vírust, ugyanis egyre többen fertőződtek és haltak meg. Ezért kéthetente változtatják bizonyos területek fertőzöttségi besorolását, amit a lakosság nagyon nehezen követ. A karácsony miatt a múlt héten öt napra lazítottak volna a szabályokon, ami azt jelentette volna, hogy három háztartás tagjai tölthették volna együtt az ünnepeket. Ennek az ötletnek vetett véget a felfedezett új, gyorsan terjedő koronavírustörzs, mely után felszólították az embereket, hogy ne utazzanak és ne vegyüljenek. Ez persze ahhoz vezetett, hogy a szabály bevezetése előtt rengetegen próbáltak Londonból és környékéről vidékre utazni. Óriási tömegek özönlöttek a vasútállomásokra, ami miatt valószínűleg a helyzet rosszabbodhat.

– Ezeket a heteket sokkal rosszabbul éljük meg, mint a tavaszt vagy a nyarat – fogalmazott Patrícia. – Az utóbbi két hónap nehezen telt el, és erről a környezetemben élők is hasonlóan vélekednek. Lelkileg is megterhelő, fárasztó a bizonytalanság, hiszen nem tudjuk, mikor mehetünk vissza dolgozni. Nyáron még reménykedtünk, de azóta csak rosszabbodik a helyzet. A lehangoló, borús és szürke időjárás sem segít. Ahogy az sem, hogy a családok nem karácsonyozhatnak együtt. Pár nappal az ünnepek előtt kellett változtatni a terven, s bezárkózni. Ám hiába minden, a lakosság élni szeretne, ezért utazik s vegyül, így az elkövetkezendő pár hétben biztosan rosszabbodik a helyzet.

A kanizsai lány szerint a gazdasági szektor is szenved. Persze a kormány segít, hiszen a korlátozások miatti munkanélküliek fizetésének 80 százalékát április végéig biztosítja. Ettől függetlenül az emberek feszültségben élnek, a vendéglátóhelyek és az üzletek tulajdonosai nehezen viselik az állandó bizonytalanságot, fogalmaz Patrícia.

Horváth Péter

A kanizsai Horváth Péter öt éve Angliában kezdte az egyetemet, majd 2018-ban kiköltözött Londonba. Most kereskedelmi elemző gyakornok egy divatmárka angliai központjában.

– Nemcsak a londoni lock­down bosszantja az embereket, hanem az is, hogy pont karácsonykor történik ez, szétválasztva a családokat – mesélte tapasztalatait Péter. – Az ország más részein eltérőek a szabályok. Az itt élő rokonaimmal egyeztetve úgy döntöttünk, hogy nem találkozunk. Ezért az internet adta lehetőséget kihasználva videóhívással tartjuk a kapcsolatot. Biztos lesznek, akik találkoznak másokkal. Az már a legutóbbi lezárás alatt is egyértelmű volt, hogy az emberek egyre kevésbé tartják be a szabályokat, kezd mindenki belefáradni. Az országból való kiutazás is nehezebb, az európai országok sorra tiltják meg a beutazást Angliából az új vírusvariáns miatt. Magyarország is csatlakozott hozzájuk, így viszont kérdéses, mikor tudok hazautazni.

Horváth Szabina

A szintén nagykanizsai Horváth Szabina 10 éve él Londonban, jelenleg egy vasúttársaságnál dolgozik. Tapasztalatai szerint összességében az emberek elég fegyelmezetten viselik a vírus okozta állapotot. Bár amint lazítottak kicsit a szabályokon, mindenki rohant a boltokba, és káosz alakult ki. De alapvetően nincsenek kirívó esetek, persze volt néhány tüntetés ezzel kapcsolatban. Az emberek tényleg szeretnék, ha a dolgok visszatérnének a normális kerékvágásba, ha be lehetne ülni egy kávéra, és szabadon mozogni.

– Jelenleg, az új koronavírus felfedezését követően a lakosság nem túl boldog – így Szabina. – Számos, az eddigieknél is szigorúbb szabály lépett életbe. Például Londonból nem szabad ki- vagy beutazni, nem lehet másnál éjszakázni, az éttermekben csak elvitelre lehet vásárolni, csak olyan boltok lehetnek nyitva, ahol a létfenntartáshoz szükséges dolgokat árulnak. A szupermarket vagy az állateledelt kínáló üzlet igen, de a könyvesbolt nem, azokban kizárólag online előrendelt csomag vehető át. Aki tud, az pedig dolgozzon otthonról. A bejelentés hírére sokan fejvesztve menekültek a nagyvárosból, pillanatok alatt elárasztották az emberek a pályaudvarokat, további fertőzésveszélynek kitéve magukat.

Hazánk mellett sok európai ország lezárta határait. Így tett Franciaország is, ami nagy torlódást okoz a tengernél, az ott várakozó, zömében élelmiszert szállító kamionok karácsonyra töltenék fel a boltokat. Sokan tartanak attól, hogy emiatt a britekhez tartó élelmiszerkészletek elakadhatnak. Főleg a zöldség- és gyümölcs­utánpótlásból lehet probléma, bár a politikusok azt ígérik, nem kell aggódni emiatt, tette hozzá Horváth Szabina.