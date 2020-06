Virtuálisan adtak át légzésvédelmi eszközöket három Balaton közelében működő megyei kórháznak (videó)

Csütörtökön délelőtt, egy online videókonferencia keretében kerültek átadásra azok a légzésvédelmi eszközök, melyeket a FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatásával ajánlott fel a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata három Balaton közelében működő megyei kórháznak.

A konferenciabeszélgetésen részt vett Dr. Fogas János, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály főorvosa, Dr. Kiss Miklós, a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály adjunktusa, Dr. Kovács Tamás, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály főorvosa, valamint Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója és Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke.

Az online beszélgetést Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke nyitotta meg. Miután bemutatta egymásnak a résztvevőket, egy rövid technikai tájékoztatás keretében ismertette az átadásra kerülő eszközöket.

A Dräger professzionális légzésvédelmi rendszere – amelyet tűzoltók, sürgősségi szolgálatok tagjai és a bányászatban dolgozók számára fejlesztettek ki – új dimenziót állít fel a kórházi alkalmazás területén. Az izolációs légzésvédő készülékek lényege, hogy teljesen zárt rendszerből történik a levegőellátás, ezért bármilyen szennyezett, vagy oxigénhiányos légtérben is használhatók. Kétféle változata létezik, az egyik a palackos sűrített levegős légzőkészülék, melynél a felhasználási időtartam korlátozott, azonban szabad mozgást biztosít. A másik az úgynevezett nyomólevegős készülék, melynek felhasználási ideje nem korlátozott, mivel a levegőellátást ebben az esetben hálózati csatlakozással oldják meg, a kórházi kiépített sűrített levegős rendszerhez csatlakoztatva.

– Ezen felszerelések beszerzésének és mostani átadásának elsődleges célja a kórházi beavatkozó szakszemélyzet légzésvédelme, potenciális megfertőződésük csökkentése.” – tudtuk meg a VMSZ elnökétől. „Magyarországon egy-két esetben már klinikai körülmények között is használják ezeket az eszközöket, így jutott el a híre hozzánk, vízimentőkhöz. Célunk volt, hogy a Balatont övező három megye legnagyobb kórházainak is rendelkezésére álljanak ilyen jellegű légzésvédelmi eszközök, ezért is nagy öröm számunkra, hogy az FGSZ megkeresésünkre nyitott volt és segítő támogatást nyújtott. Büszkeséggel tölt el, hogy kezdeményezésünk megvalósult és a jövőben azonnal rendelkezésre állnak ezek a professzionális eszközök, melyekkel a kórházi dolgozók munkáját tudjuk segíteni. Mindhárom kórház 4-4 komplett felszerelést kap, melyek helyes használatát egy oktatás keretében – munkatársaink segítségével – sajátíthatják majd el a kórházi dolgozók. Mindenképp örvendetes, hogy ezek a felszerelések a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnése után is a régióban maradnak. Az eszközöket Egyesületünk tárolja majd. Amennyiben jelzés érkezik bármely kórház részéről, annak bármelyik osztályáról, hogy szükségük van ezekre a berendezésekre, akkor sürgősséggel – egy-két órán belül – ki tudjuk nekik szállítani.” – mondta Bagyó Sándor.

A konferencián megszólaltak az érintett kórházak képviseletében jelenlévő orvosok is.

– Én személy szerint most hallok erről az eszközről először a fertőző betegek ellátása kapcsán. Mindent üdvözlünk, ami azt a célt szolgálja, hogy úgy láthassuk el a fertőző betegeket, hogy közben a személyzet biztonságban van. Örülünk, köszönjük és várjuk, szeretnénk megismerni és használni ezeket a készülékeket.” – mondta Dr. Fogas János, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház főorvosa.

Majd Dr. Kiss Miklós, a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház adjunktusa vette át a szót: „Az eszköznek ezt a felhasználási módját én sem ismertem idáig. Már maga az ötlet nagyon jó, hisz egy biztonságot növelő készülékről van szó. Köszönjük a vízimentőknek, hogy közvetítettek a főszponzor és a kórházunk között és azt is, hogy megtanítják kollégáinkat az eszközök helyes használatára. Várjuk a készüléket, szívesen kipróbáljuk.”

Dr. Kovács Tamás, a Zala megyei Szent Rafael Kórház főorvosa is megköszönte a lehetőséget és hozzáfűzte: – Mi is csak a hírekből értesültünk erről a lehetőségről. Tudom, hogy a Semmelweis Egyetemen már tapasztalatokat is szereztek az eszközzel, melyek alapján úgy tűnik, hogy ez a lehetőség jelentené a legmagasabb szintű védelmet az ellátó személyzet számára.”

Végül Ferencz I. Szabolcs, a FGSZ elnök-vezérigazgatója beszélt arról, hogy miért tartották fontosnak támogatni a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának kezdeményezését.

„Nagyon közel érezzük szívünkhöz ezt a támogatást. A MOL-csoport és az FGSZ erős bányászati hagyományokkal rendelkező cégek, ezért mi pontosan tudjuk, hogy egy esetleges baj esetén mennyire fontos a munkatársaink légzésvédelme, ebből kifolyólag jól ismerjük ezeket a professzionális légzésvédelmi felszereléseket is. Aztán jött egy olyan járvány, ahol pont az vált kritikus elemmé, hogy miként lehet az orvosok és az egészségügyi dolgozók légzésvédelmét lehetőség szerint fertőzésmentesen biztosítani. A koronavírus mindannyiunkat nagy kihívás elé állított, ugyanakkor példaértékű összefogást is eredményezett a társadalomban. Örömünkre szolgál, hogy ebben a rendkívüli helyzetben a cégünknél meghonosult szakmai tapasztalatokból át tudunk valamit adni az egészségügynek, ezen belül is a Balaton környéki egészségügyi intézményeknek, hiszen siófoki központú cég vagyunk, így nagyon fontos nekünk a helyi és környékbeli közösségek támogatása. Biztos vagyok abban, hogy ezek a felszerelések hatékonynak és hasznosnak bizonyulnak majd. Bízunk benne, hogy az FGSZ által adományozott felszerelések a járvány egy esetleges következő hulláma esetén is hozzájárulhatnak az egészségügyi dolgozók biztonságához.”

Bagyó Sándor a beszélgetés végén elmondta, hogy az eszközök valós kiszállítása és átadása a következő héten kezdődik meg és a vízimentők által tartott oktatások időpontjairól is egyeztetnek az érintett kórházakkal. A használati tapasztalatokról pedig a későbbiekben közös konzultációt tartanak majd.