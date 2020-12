Virtuális Zeginfó – Balaicz Zoltán beszámolt az aktuális döntésekről

Balaicz Zoltán, zalaegerszegi polgármester a veszélyhelyzet miatt ismét virtuális Zeginfó keretében számolt be az aktuális döntésekről. Tájékoztatását változtatás nélkül közöljük.

„Kedves Zalaegerszegiek!

Eredetileg december 17-én tartottuk volna a soron következő képviselőtestületi ülésünket, azonban a járványügyi veszélyhelyzet miatti különleges jogrend ideje alatt sem az önkormányzati bizottságok, sem pedig a közgyűlés nem ülésezhetnek. A testületek jogköreit a polgármester gyakorolja, aki kihirdetheti a határozatokat és a rendeleteket, valamint azok módosításait.

Ugyanakkor Zalaegerszegen mindig is fontosnak tartottuk egymás tiszteletét, ezért amellett, hogy részletesen tájékoztatom írásban a kormánypárti és ellenzéki frakcióvezetőket, képviselőket a járványügyi védekezés lépéseiről, a bizottságok és a közgyűlés helyett meghozott döntések előtt egyeztetést folytattam a frakciókkal. December 15-re összehívtam a Tulajdonosi Tanácsadó Testületet, valamint a Frakcióvezetői Értekezletet, ahol a kormánypárti és ellenzéki képviselőkkel áttekintettük valamennyi előterjesztést.

A döntésekről a veszélyhelyzetre való tekintettel most is csak egy virtuális ZEGINFO-val számolok be.

– Novemberben már döntöttünk arról, hogy 2021-ben sem a vásárokon és piacokon alkalmazott területhasználati díj, sem a helybiztosítási díj, sem a helypénz, sem az óvadék mértéke, sem a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja nem emelkedik. Most újabb döntések születtek, de a koronavírus világjárvány, valamint a gazdasági világválság ellenére sem akartunk díjakat emelni, hogy ne nehezítsük a zalaegerszegi emberek életét.

– Ennek megfelelően az önkormányzati bérlakások lakbére 2021-ben nem emelkedik.

– A köztemetőkkel és a temetkezéssel kapcsolatos díjak 2021-ben nem változnak.

– A parkolási díjak és a bérletek ára 2021-ben szintén nem emelkedik.

– A helyi iparűzési adó mértéke sem változik, csak az országos szabályozás technikai átvezetése történt meg.

– Új rendeletet alkottunk az állatok tartásáról, melybe beépítettük az elmúlt években épült kutyafuttatók helyszíneit (Kodály utcai óvoda mögött, Baross Gábor utca és Holub utca kereszteződése, Vizslapark, Apáczai Művelődési Központ mögött), valamint szabályoztuk a gyepmesteri szolgáltatást és annak költségeit.

– A környezetvédelemről és a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosult, ennek értelmében a családok nyugodt pihenését és kikapcsolódását elősegítendő ezentúl vasárnaponként, újév napján, nagypénteken, húsvéthétfőn, pünkösdhétfőn, mindenszentek napján és karácsonykor is tilos lesz jelentős zajjal járó munkák (pl. fűnyírás, fúrás, stb.) végzése.

– Elfogadtuk a 2020-as költségvetés negyedik negyedévi módosítását, melyben átvezettük a koronavírus világjárvány és nyomában érkező gazdasági világválság miatti bevétel csökkenést, és a kiadások lefaragását.

– 2020. december 31-ig van a városnak érvényes költségvetése. A 2021-es költségvetést a 2021. február 11-én ülésező közgyűlésen fogadjuk el, így a 2021. január 1. és 2021. február 11. közötti időszakra rendeletet alkottunk az átmeneti gazdálkodásról.

Személyi döntések:

– Kemedni Györgyné nyugdíjba vonulása után a Kertvárosi Óvoda új vezetőjévé Szíjártóné Herbai Erzsébetet nevezzük ki.

– A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet (ZEGESZ) vezetésével újra Gehér Mariannt bízzuk meg.

– A Városi Sportlétesítmények Gondnokságát ezután is Bodrogi Csaba irányítja.

– A Hevesi Sándor Színház gazdasági vezetői feladatait a továbbiakban is Szabó József, a ZEGESZ gazdasági vezetését pedig Patakiné Sümegi Mária látja el.

Megtárgyaltuk és elfogadtuk az önkormányzati tulajdonban lévő cégek 2021. évi előzetes üzleti terveit.

Meghatároztuk az önkormányzat és a hivatal 2021. évi ellenőrzési tervét.

A 2021-es első félévi munkaterv alapján február 11-én, március 11-én, április 8-án, május 13-án, valamint június 17-én fogunk közgyűlést tartani. Az ünnepi közgyűlés tervezett időpontja május 14.

Közel 2 milliárd forintos ráfordítással zajlik a Modern Városok Program keretében a Göcseji Múzeum teljes külső és belső felújítása. A múzeumi vezetés, szervezet és dolgozók a munkálatok ideje alatt a Kölcsey Ferenc utca 2. szám alatti irodaépületben vannak ideiglenesen elhelyezve, ennek biztosítását meghosszabbítottuk a 2021-es év végéig, abban a reményben, hogy ősszel megkezdődhet a visszaköltözés a múzeumba.

Összesen 82 millió forint állami támogatással megújul az Ifjúsági és Sportcentrumban található birkózó terem.

A Nemzeti Ovi-Sport Program keretében eddig 11 zalaegerszegi óvodában építettünk ovi-sport pályát. Most arról döntöttünk, hogy az önrész biztosításával 2021-ben a maradék két helyszínen, a ságodi és a bazitai óvodában is megépülnek a pályák.

Áttekintettük és érvényben hagytuk a város helyi esélyegyenlőségi programját.

Elfogadtuk a város klímastratégiáját, mellyel kapcsolatban külön, részletes tájékoztatást is fogunk adni.

Jóváhagytuk a Göcseji Múzeum, a Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház szervezeti és működési szabályzatát.

A helyi lakosok kérésére a szenterzsébethegyi városrész újhegyi részén, az Újhegyi úttól a Virágszer utca „Y” elágazójáig terjedő útszakaszt Virág utcának neveztük el, a gálafeji városrészben pedig meghosszabbítottuk a Jázmin utcát.

Elfogadtuk a Településfejlesztési Operatív Program (TOP) zalaegerszegi megvalósulásáról, az egyes projektekről szóló részletes tájékoztatót. A TOP keretében összesen 16,8 milliárd forint fejlesztési forrást használhattunk fel és a teljes költségkeret lekötésre került.

Megismertük az állami Volánbusz Zrt. tájékoztatását a helyi tömegközlekedés igénybevételéről. 2019-ben újabb 4,8 százalékkal csökkent 2018-hoz képest a helyi buszközlekedés igénybevétele és ezzel együtt az állami cég zalaegerszegi árbevétele. Ugyanakkor az üzemeltetés személyi költségei 9,8 százalékkal, az anyagköltség 4 százalékkal, a karbantartási költség 24,4 százalékkal emelkedett. A keletkező veszteséget Zalaegerszeg önkormányzatának kell évről évre kifizetni a Volánbusz Zrt-nek. 2019-re vonatkozóan a helyi menetrendi tevékenység ellentételezéseként már 526 millió forintot kell városunknak fizetni az állami cég felé, hogy működjön a helyi buszközlekedés. Mivel a koronavírus világjárvány miatt 2020-ban jelentősen tovább csökkent a buszokon utazók létszáma, ezért valószínű, hogy 2020-ra vonatkozóan, jövőre még nagyobb lesz ez a kifizetendő tétel.

Tájékoztatást kaptunk a város 2020-as kommunikációs tevékenységéről, a nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatokról, valamint az informatikai tanácsnok munkájáról.

Végezetül kitüntetésekről döntöttünk. Innovációs Díjban részesül két vállalat, a Schneider Electric és a Klímatrend Hungary Kft. Ezeket a díjakat a város hagyományos újévi fogadásán szoktuk átadni, de mivel ez 2021. januárjában elmarad, ezért egy későbbi időpontban, talán a legnagyobb adózókkal való találkozó keretében adjuk át. Kultúra Mecénása Díjban részesül a Patent Security Kft. Ezt a kitüntető címet a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett gálaesten szoktuk átadni, de 2021. januárjában ez is elmarad, ezért egy másik alkalommal adjuk át.

Vigyázzunk egymásra!”