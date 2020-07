Virágos Nova – Idén is versenyeznek

A korábbi évekhez híven idén is megrendezi településszépítő közösségi akcióját az önkormányzat.

A szabályok és a tartalom változik, ám a célkitűzés nem: azt szeretnék, ha gondozott, virágos környezetben élnének, amely a faluba érkezők tetszését is elnyeri. Az új formához új nevet is választott az önkormányzat, a versenyt Virágos Nova elnevezéssel hirdetik meg. Azt is kérik az itt élőktől, ne csak virágoskertjüket, hanem konyhakertjüket, teraszukat vagy akár az ablakukat is nevezzék be, hiszen több kategóriában hirdetnek nyerteseket. Jelentkezni az ikszt-ben lehet augusztus 8-ig. A benevezetteket augusztus 9. és 15. között tekinti meg a zsűri előre egyeztetett időpontban. Az ünnepélyes eredményhirdetést és díjkiosztást pedig a községi búcsú alkalmából, augusztus 16-án a szentmisét követően tartják.