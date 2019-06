Virágos Magyarország: Látványos kompozíciókkal várták a zsűrit Lentiben

A virágos városok környezetszépítő akciójában 2015 óta vesz részt Lenti. Az idei bejárást hétfőn tartotta meg a Virágos Magyarország verseny zsűrije.

– Az elmúlt években a zsűri minden alkalommal kedvező véleménnyel volt a településről – mondta a bejárás kezdetén Horváth László polgármester, aki előtte tájékoztatta a vendégeket a városi fejlesztésekről is. Jelezte: nemcsak az önkormányzat, hanem a lakók is rendet tartanak a környezetükben, virágosítanak, s az intézmények is bekapcsolódnak ebbe a munkába.

– Díjat is kaptunk már, 2017-ben elnyertük kategóriánkban az Év települése címet, tavaly pedig a legvirágosabb úti cél pályázaton szerepeltünk sikeresen – tette hozzá.

A verseny zsűrije Nagykanizsáról érkezett, Lancsák Lajos nyugalmazott főkertészt, Lancsákné Kámán Terézia és Konrád-Németh Cecília kertészmérnököket Czigány Tibor, a városgazdálkodási és a városüzemeltető cég ügyvezetője kalauzolta a színes virágoktól pompázó rendezett ágyások és a látványos virágkompozíciók között.

– Nemcsak a virágokat, hanem általában a környezetet vizsgáljuk a bejárásokon – mondta el Lancsák Lajos. – Többször jártunk már Lentiben, figyeljük a folyamatos fejlődést.

Lancsák Lajos elmondta, hogy a virágok minősége és mennyisége mellett a környezetvédelmi helyzetet és a zöldterületek állapotát is vizsgálják. – Lenti az egyik gyöngyszeme a megyének, kiemelkedően jó a lakosság hozzáállása a környezet rendben tartásához, és remek ötleteket valósítottak meg itt eddig is – közölte a nyugalmazott főkertész. – Egyébként országszerte egyre jobban odafigyelnek a városok, a falvak a szép, zöld környezet kialakítására, javul a környezet minősége. A Virágos Magyarország programban mintegy 300 település vesz részt az idén is.