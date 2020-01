Vince-napi túra Tornyiszentmiklóson

Az elmúlt hétvégén immár harmadik alkalommal szerveztek Vince-napi hegybejárást a településhez tartozó Öreg-hegyen a szőlősgazdák.

Az egész napos túrán a részt vevő gazdák egymás pincéjénél tiszteletüket tették, megkóstolták egymás borait, majd a napot egy közös vacsora zárta.

A rendezvényen Bene Nándor, Tornyiszentmiklós polgármestere arról is tájékoztatta a gazdákat, hogy 2020-ban az Öreg-hegyen egy nyertes pályázatnak köszönhetően mintegy 450 méter hosszú útszakaszt kívánnak felújítani, két zártkerti ingatlanon pedig összesen 40 darab, Kovács Gyula pórszombati erdész Medes-hegyi génbankjából származó gyümölcsfát telepítenek majd a hegyre.

A gyümölcsösöket a helyi Startmunka mintaprogram keretében kerítik be a foglalkoztatottak. A község területén található források közül pedig idén négyet terveznek kitisztítani és a környezetüket rendezni, köztük az Öreg-hegyen található Völgyi kutat is.

Mivel a rendezvényt a magyar kultúra napját követően tartották, megemlékeztek a gazdák arról az évfordulóról is, így a Vince napon a bor és a szőlő mellett a kultúra, illetve az irodalom is szerepet kapott, Krisztánovics György szavalt gazdatársainak Petőfi verseket pincejárás megállóhelyein.