Világutazók műsora Zalaegerszegen

Egy kis földrajz, történelem, művészet – rendkívüli tanóra keretében interaktív zenés könyvbemutatón vettek részt csütörtökön a csácsi és az andráshidai iskola alsó tagozatos diákjai.

A megyei könyvtár szervezésében korábban már a Dózsa- és a Liszt-iskola gyerkőceinek is része volt az élményben. A zalaegerszegi származású Czigola Orsolya és férje, Apaceller Péter gitáros-billentyűs énekes duóként öt évig járta a világot óceánjáró luxushajókon. Az élményeiket nap mint nap papírra vetették, azzal a szándékkal, hogy majd könyv formában is közkinccsé teszik. Végleg partra szállva az első kötet Orsi és Péti, a Világutazók kalandjai címmel már megjelent, ennek alapján készült az interaktív zenés műsor, amely az Északi- és a Balti-tengeren tett útjukról, kalandjaikról számol be.