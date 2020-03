Vigyázzunk egymásra, az idős emberek ellátására kiemelten ügyeljünk, kéri Vigh László

A kormány által kihirdetett rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet alatt is folyamatosan ülésezik a parlament, hiszen ennek meghosszabbítása is parlamenti feladat. Ezenkívül a jövő évi költségvetés elfogadása is aktuálissá válik – számolt be róla lapunknak Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos.

A kormánypárti politikus a járvány okozta rendkívüli helyzettel kapcsolatban elmondta: a helyi vezetőkkel folyamatos a kapcsolattartás, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottal, dr. Pál Attila megyegyűlési elnökkel és Balaicz Zoltánnal, Zalaegerszeg polgármesterével, valamint a többi 75 település vezetőjével, jegyzőjével, háziorvosával intenzív az információáramlás. A vezetők jól kezelik a kialakult helyzetet, felkészültek a következő hosszú időszak kihívásaira, példás a működésük – értékelte Vigh László. – Ezúton is szeretnénk felhívni az idősebb korosztályhoz tartozók figyelmét, hogy ne mozduljanak ki otthonról a saját biztonságuk érdekében, hiszen a megelőző intézkedések is értük születtek leginkább. Jelentős ezért a családok, szomszédok, civil kezdeményezések és az önkormányzatok felelőssége, hogy a szépkorúaknak ne kelljen elhagyni otthonaikat vásárlás és egyéb okok miatt – fogalmazott a képviselő. Mint arról beszámolt, külön egyeztetés zajlott az oktatási vezetőkkel, amelyen részt vett Tóth Ferenc, a Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ (POK) főosztályvezetője, Szabó Károly, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum kancellárja és Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója. Fontos az oktatási társszervek együttműködése a lehető legjobb oktatási minőség biztosításához. A köznevelési és szakképzési intézményekben március 16-tól új munkarendet vezettek be. Az oktatás digitális munkarendben zajlik, személyes találkozás nélkül. Ez komoly kihívást jelent minden oktatási szereplőnek, de egyben óriási innovációs lehetőség is. A nevelőtestületek maguk döntenek a kapcsolattartás formájáról, az intézmények és pedagógusok részére folyamatos a szakmai támogatás, amelyet az Oktatási Hivatal a POK által biztosít. Telefonos és online szaktanácsadás mellett egy digitális tudástár összeállítása zajlik. Az érdemi munka már hétfőn megindult, hiszen a digitális átállás kezdeti fázisa évekkel ezelőtt létrejött az e-napló és a KRÉTA rendszer alkalmazásával. Ugyanakkor a pedagógus életpályamodellhez kötődő minősítéseket felfüggesztették a kutatótanár fokozat kivételével. A tavaszra tervezett programokat, konferenciákat törölték. A szakképzésben is megtörtént az átállás, a tapasztalatok szerint a diákok szívesen fogadják az új helyzetet, otthonosan mozognak a digitális térben, ez a tanárokat is motiválja. A gyakorlati képzéseket a szakképzés iskolái elmélet­igényes gyakorlat formában átvállalják, illetve a Zalaegerszegi Televízióval folyamatos az egyeztetés a szakmai oktató kisfilmekkel kapcsolatban – fejtette ki Vigh László. Mint elmondta, az egyik legfontosabb az érettségi előtt állók helyzete, de mivel csak két hónap van hátra a vizsgáig, új tananyag már nem keletkezik, a felkészülés, az ismétlés ideje van most, így nem okozhat problémát a digitális átállás. – Az oktatási vezetőkkel együtt szeretnénk köszönetet mondani az oktatás minden szereplőjének, diákoknak, pedagógusoknak, hogy a megváltozott körülményekhez alkalmazkodnak, hivatásukat ellátják. A jelen helyzet egyben nagy gyakorlási lehetőség, a digitális kompetenciák tanár- és diákszinten is jelentősen fejlődhetnek. A pedagógusok felelőssége pedig az eddigieknél is nagyobb lett, hiszen családok százezreinek közvetítenek mintát a feladatvégzésükkel – hangsúlyozta. A Zala Megyei Szent Rafael Kórház főigazgatójával, dr. Halász Gabriellával folytatott megbeszélésen áttekintették az ellátás megszervezését. Ez jelenleg csökkentett módban zajlik, de természetesen a halasztást nem tűrő beavatkozások, vizsgálatok, kezelések folyamatosak. A kórház működése biztosított, az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal intenzív a kapcsolattartás. A kórházban a COVID-19 vírus kapcsán a betegutak megszervezés alatt állnak, a gyanús esetek megfelelő elkülönítése biztosított, a rendkívüli helyzetre a lehető legjobban felkészültek. Kedd délelőtt Zalaegerszegen nem volt pozitív eredményű COVID-19 eset – ismertette a képviselő. Majd úgy fogalmazott: köszönet és hála az egészségügyi rendszer minden dolgozójának, kórházi dolgozóknak, orvosoknak, ápolóknak, műszaki és kiszolgáló személyzetnek. Minden téren kiemelkedő a teljesítményük, ahogy a magyar járványügyi szakembereké is. – Kérek mindenkit, hogy vigyázzunk egymásra, csökkentsük minimálisra, csak a leghalaszthatatlanabbra a társas érintkezéseket, kövessük figyelemmel a kormányzati tájékoztatást, a hiteles hírforrásokat, ne terjesszünk álhíreket. Az idős emberek ellátására kiemelten ügyeljünk, ne kelljen elhagyniuk otthonaikat, hiszen ők a legvédtelenebbek a vírussal szemben. Az élelmiszer-felhalmozást kerüljük el, hogy mindenki nyugodtan tudjon bevásárolni, mert a magyar élelmiszeripar biztosítja a gondtalan ellátást, de ehhez önmérsékletre van szükség a következő hónapokban – jelezte végül Vigh László.