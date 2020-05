Vigh László mondott köszönetet a hétköznapok hőseinek

Köszönetet mondott helytállásukért a mentőszolgálat dolgozóinak vasárnap Vigh László országgyűlési képviselő.

A Budapesti Önkéntes Mentőegyesület megalakulásának 133. évfordulóján, a mentők napján a szolgálat zalaegerszegi állomásán az országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: a hétköznapok hőseinek, a mentőszolgálat dolgozóinak is köszönhető, hogy a koronavírus-járvány nem követelt több halálos áldozatot, nem kellett teljes zárlatot elrendelni az országban, s már elkezdődhetett a korlátozások fokozatos enyhítése. Vigh László emlékeztetett rá, hogy az egészségügyi dolgozók idén 500 ezer forintos egyszeri fizetéskiegészítést kapnak, tekintettel a járvány okozta fokozott terhelésükre. Munkájukról elmondta, a mentősök kiveszik a részüket a határon is az ellenőrzésben, három zalai átkelőhelyen 2500 tesztet végeztek el.

A betegek szállítását olyan körültekintéssel hajtották végre, hogy sikerült megakadályozni az átfertőződést. Ennek hátteréről Vincze Luca megyei vezető mentőtiszt elmondta, hogy a megyeszékhelyen a kórház pózvai telephelyén alakítottak ki fertőtlenítő egységet. Azaz: beteg szállítását követően a szolgálat dolgozói és a jármű is teljes fertőtlenítésen esik át, mielőtt újabb feladatra indulnak, vagy visszatérnek a mentőállomásra. Hasonló fertőtlenítő részleg kezdi meg működését hétfőn Nagykanizsán, így az ottani mentőállomás is be tud kapcsolódni a fertőzésgyanús páciensek szállításába, tette hozzá.