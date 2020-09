Vidám szüreti mulatságok Nován és Kustánszegen

Az ősz beköszöntének egyik kísérőjelensége a szüreti rendezvények sorozata, a magunk mögött hagyott hétvégén is több településen tartottak felvonulásokat, mulatságokat.

Nova

Nován szombaton kora délután feldíszített traktorok gördültek ki az ikszt parkolójából, a pótkocsik telis-tele ünneplő sokasággal. Az első megállónál, a Fő utca és a szőlőbirtokokhoz vezető Alsóhegy utca kereszteződésében a kisbírói feladatokat is ellátó helyi szőlősgazda, Székedli Szabolcs adta meg az alaphangot a vidám programhoz.

– Itt mulat a falu apraja és nagyja, remélem, búját és bánatát mindenki otthon hagyta – kezdte mondandóját, majd rigmusokba szedve beszámolt az elmúlt év fontosabb eseményeiről is. Ebből kiderült, több rendezvény volt a faluban a szőlővel kapcsolatosan, Márton-napkor 14 pince borait kóstolták végig, Vince napján pedig vesszőt vágtak a jó termés reményében.

A kisbíró mondandóját a Bibrics gyermektáncegyüttes műsora követte, majd indult a menet tovább, hogy a falu számos pontját érintve késő délutánra visszatérjen az ikszt-hez, ahol zenés mulatsággal folytatódott a program.

Kustánszeg

Kustánszegen ugyancsak szombaton tartották a szüreti mulatságot, amely már évek óta hagyomány a településen. Bécs Tiborné polgármester lapunknak elmondta: miután idén a falunapjuk elmaradt, így talán még a szokásosnál is nagyobb volt az érdeklődés a Zala megyei önkormányzat támogatásával megvalósuló rendezvény iránt. Nemcsak helybéliek vettek részt azon szép számban, de a környező településekről is többen érkeztek. A program a felvonulással kezdődött, a falu valamennyi utcáját végigjárták, továbbá Paraszára is ellátogattak, majd a menet a tóparton ért véget, ahol hat órától a Cserta néptáncegyüttes, a vacsorát követően pedig a Kredenc együttes adott műsort.