Vidám hangulatban elevenítették fel a tollfosztást Gutorföldén

A tollfosztás hagyományos tevékenységét elevenítették fel nemrég a településen.

A rendezvényen a Zalaegerszegi Kertbarát Kulturális és Hagyományőrző Egyesület tagjai is részt vettek. Az Együtt Gutorföldéért Egyesület szervezésében megtartott programról az alapanyagot biztosító Fercsák Lászlóné szólt.

– Régen a falusi téli hónapokban házról házra jártak az asszonyok tollat fosztani. A férjek közben kártyáztak és nótáztak. Ment a bolondozás, néha berepült egy veréb a fosztók közé. Baj egyáltalán nem származott belőle. Aki beengedte a verebet, annak sem vertek a fejére. Kellett a jókedv és a pihenés az egész éves munka után. No meg, ahogy a családok létszáma növekedett, úgy újabb dunnát és párnát töltöttek meg. Abban az időben nem tudtak arról, hogy allergiát okozna annak a libának vagy kacsának a tolla, amelyik ott legelészett a szabad levegőn, és azzal a takarmánnyal etették, amit a gazda megtermelt. Ezeken a régi estéken a dalolás mellett bizony sok tilosnak, tiltottnak kikiáltott eseményt is felidéztek. A férjek emlékeztek a frontokon eltöltött időkre, a fogság keserű napjaira. Fitos Lajosné Ilonka néni ötlete volt, hogy hozzunk össze egy batyus bált, próbáljuk a nosztalgia jegyében megszólítani a falu lakóit, mégpedig kortól függetlenül. Sikerrel jártunk, többen is segítettek megszervezni a programot – mondta.

A rendezvényre a helybeli tollfosztó asszonyok vittek finomabbnál finomabb étkeket. Kalács, rétes, hájas, sós és édes sütemények, kompótok és az elmaradhatatlan szikics, a diós édesség sem hiányzott. Szállt nóta és a toll egyaránt, a jó hangulat fokozásába bekapcsolódott a gutori férfi dalkör is, majd a helyi táncos lábú asszonyok rögtönöztek műsort.

– Az est fénypontja, hogy a vendégek közt egymásra találtak a régi gyermektársak, a barátok, ismerősök – tette hozzá Fercsák Lászlóné. – Természetesen a férfiak most is kártyáztak, de akadt köztük olyan is, akinek ugyanúgy összeért az ujja, mint az asszonyoknak, fosztotta a tollat, s gyűjtötte a kalácskenőnek valót. Bízom benne, hogy ezt az estet is a jó emlékei bugyrába rakja el az, aki velünk töltött pár órát – zárta mondandóját.