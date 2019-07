Veszprémbe látogattak a szentgyörgyvölgyi szocális otthon dolgozói

A veszprémi Életöröm Nyugdíjasház működésével ismerkedtek a zalai település szociális otthonának munkatársai, akik a minap tapasztalatcserével egybe­kötött tanulmányúton vehettek részt.

A programot egy pályázati projekt keretében szervezte a település önkormányzata. Varga Zsuzsanna polgármester elmondta: a 2005 óta működő veszprémi intézmény nemcsak nagyobb, mint a szentgyörgyvölgyi gondozási központ, de más jellegű is, hiszen a szociális ellátás mellett egyéb kényelmi szolgáltatásokat is nyújt lakói számára.

A nyugdíjasházban 120 la­kásban olyan idős korú emberek élnek, akik részben még képesek a saját maguk ellátására – részletezte Varga Zsuzsanna. – Az intézménynek emellett van egy ötvenfős idősek otthona jellegű részlege is, ezáltal biztosítják a nyugdíjasház lakóinak, hogy szükség esetén teljes körű gondoskodást nyújtsanak számukra. Ezenfelül 29 demens állapotú személyt is ápolnak.

Varga Zsuzsanna azt is hozzátette: a veszprémi intézmény kiváló példa arra, hogy az idősellátás terén milyen irányba lenne érdemes továbblépni, távlati célként ezért ők is hasonló megoldásban gondolkodnak.