Veszélyhelyzetben is tartható termelői vásár Nován

A várakozásokat felülmúló érdeklődés mutatkozott a szombaton megrendezett termelői piac és kézműves vásár iránt.

A szervezők és az árusok is egyetértettek abban: a vírushelyzetben talán nagyobb bizodalmuk van az embereknek a szabadtéri vásárok iránt. Nován februárban rendezték meg az első termelői piacot, amelyet rendszeressé szerettek volna tenni. A terveket azonban a járvány felülírta, így csak a nyár közepétől nyílt lehetőség a folytatásra, azóta havonta egyszer várták az őstermelőket, kézműveseket és a vásárlókat a faluba.

– Tartottunk tőle, hogy az ismét életbe lépett veszélyhelyzet miatt kevesebb lesz az érdeklődő, ám éppen az ellenkezője történt – mondta Németh Gyöngyi ötletgazda és szervező.

– Az előzetesen bejelentkező árusok majd mindegyike megérkezett, vásárlóból pedig több is akad, mint reméltük.

Németh Gyöngyi hozzátette, utánanéztek a jogszabályi háttérnek, termelői piac a veszélyhelyzetben is tartható. Úgy vélekedik: az itt folytatott kereskedelmi tevékenység biztonságosabb is, mint egy zsúfolt vásárcsarnok vagy üzlet, hiszen szabadtéren vannak, a kereskedők között jól tartható a távolság, s a vásárlók is könnyebben kivárják a sorukat. Arról nem is szólva, hogy kérés nélkül is mindenki maszkban jelent meg.

– Az őstermelőknek és a kézműveseknek is meg kell élniük, s persze vásárolnunk is kell, anélkül nem tudjuk ellátni magunkat – folytatta a szervező. – Az árusok Nagyrécsétől Bocföldén át Csonkahegyhátig szinte a fél megyéből jöttek, s a vevők kö­zött is rengeteg a környező településekről érkező. Talán azért is sikeres a vásár, mert itt a termelőtől juthatunk hozzá olyan minőségi termékekhez, melyeket másutt nem lehet beszerezni.

Németh Gyöngyi úgy tervezi, ha nem lép életbe a jelenleginél is szigorúbb korlátozás, decemberben is megrendezik a termelői vásárt.