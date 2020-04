Vérükkel segítettek Lentiben

Kedden véradás volt a városban. Kilencvenen jelentek meg, köztük Horváth László polgármester, aki ötvenedik alkalommal adott vért.

– A művelődési központ a járványügyi intézkedések miatt zárva tart, most a véradásra nyitott ki, ami nagyon fontos feladat, és az országos tiszti főorvos ajánlásával erre van is lehetőség – mondta Horváth László. – Nekem ez volt az 50., jubileumi véradásom, és természetesen nem az utolsó. Jó látni, hogy mások is jöttek, és érzik a felelősséget, hogy segíteni kell azon társainkon, akiknek vérre van szükségük.

Simon Istvánné véradásszervező, a Vöröskereszt lenti alapszervezetének területi vezetője elmondta, hogy valamivel kevesebben voltak a megszokottnál, de a rendszeresen vért adók most sem maradtak távol. Lentiben legközelebb nyáron tartanak majd vér­adást, május 5-én pedig Tornyiszentmiklóson és Lovásziban várják a véradókat.