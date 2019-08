Versfilmet forgattak Kistolmácson

Zrínyi Miklós költő és horvát bán verseiből szemezgettek tegnap a Kistolmácsi-tó partján megrendezett versfilmtábor résztvevői. A gyerekeket Sinkovits-Vitay András színész-rendező instruálta.

A szervező szepetneki Civil Mozgó(kép) Világ Alapítvány a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárságától nyert, „A nyelv megnevez, a film megmutat” című pályázatából valósította meg az egyedülálló, versfilmforgatással összekötött foglalkozást. A bentlakásos nemzetiségi táborban a szepetneki és nagykanizsai iskolások a horvát irodalomban mélyedhettek el.

– A tanulók számára izgalmas egy filmforgatás, ezért úgy döntöttünk, hogy Zrínyi Miklós költeményeit így vesszük górcső alá – mondta Matola Krisztina, az alapítvány elnöke. – Hadvezéri kvalitásai mellett a korabeli magyar politikai élet, a hadtudomány és a szépirodalom egyik legjelentősebb alakja, Magyarország önerőből való felszabadulásának lelkes híve volt. Ráadásul születésének 400. évfordulója előtt jövőre hajtunk fejet, így ezért a fiatalok főszereplésével elkészült versfilm vezetheti fel a jeles jubileumot.

Az ötletet érdekesnek találta Sinkovits-Vitay András színész is, aki alig várta, hogy együtt dolgozhasson a környékbeli gyerekkel. A forgatást megelőzően már megtartották a verselemzést, valamint az olvasópróbát, melyen az Elégia, illetve a Peroratio vagyis Berekesztés című művek kerülnek képernyőre.

– Az ősi horvát költészetet dolgozzuk fel, s roppant izgalmas, hogy mindezt gyerekek főszereplésével tehetjük meg – fogalmazott a színész. – Ők szerencsések, hiszen megismerhetik a magyar és a horvát múltat, melyhez a környezet további inspirációt ad. Ráadásul Kistolmács közel van a határhoz, talán még Zrínyi is járhatott erre, ami újabb lendületet adott nekünk. Az iskolásokkal átbeszéltünk minden apró részletet, hogy hatásosan mutathassák be ezt majd a képkockákon. Néhányan még jelmezeket is öltenek a nagyobb hatás kedvéért.

Miután a felvételek lezajlottak, kezdődhet az utómunka, és várhatóan ősszel az interneten debütálhat a film.