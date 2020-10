Versenyeztek a közlekedő családok Zalaegerszegen

Minden eddigi rekordot megdöntő számban jelentkeztek versenyzők a Közlekedik a család vetélkedőre, amelynek megyei döntőjét szombaton rendezték meg.

Az Országos Baleset-megelőzési Bizottság által kiírt megméretésen olyan család indulhatott, ahol legalább az egyik szülő rendelkezik érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel, valamint 6–17 év közötti gyereket nevelnek.

A zalaegerszegi fordulóra 40 család jelentkezett. A feladatok sorába 50 kérdéses KRESZ-teszt, autós és kerékpáros ügyességi feladatok kerültek. Emellett felmérték a versenyzők műszaki ismereteit, valamint elsősegélynyújtási és más, a közlekedésbiztonsággal, bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok vártak rájuk.

A zalai versenyzők közül a zalaegerszegi Fodor Zsolt és családja jutott tovább az október 17-18-án tartandó országos döntőbe. Ott a fődíj egy Skoda Scala személyautó lesz. A megyei versenyen második helyen Kisfaludy-Walcz Anikó (Cserszegtomaj), a harmadikon Sebők Péter (Lenti) és családja végzett.

A három helyszínre szervezett verseny ügyességi számait és megnyitóját a Spirit Autó Kft. telephelyén tartották, a továbbiaknak az olajipari múzeum és Start Kft. adott otthont.

A verseny megkezdése előtt afféle bemelegítésként Geszti Marton Péter és Mézes Botond Csegő, két 13 éves diák mutatott be érdekes gyakorlatokat egykerekű bicklikkel.

A Közlekedik a család vetélkedő megnyitóján a város nevében Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere mondott köszöntőt. Ebbe arról is szólt hogy két évtized alatt dupláját meghaladó mértékben nőtt a megyeszékhely gépjárműállománya. Számokra fordítva ez azt jelenti, hogy a városban nyilvántartott 26 ezer háztartásra 1998-ban 16 ezer gépjármű jutott, 2008-ban a statisztika már 26 ezeret mutatott, mi 2020-ban 34 500 gépjárművet tartanak nyilván.A mindennapok forgalmához hozzájárul az agglomerációból naponta a városba érkező gépjárművek is, tette hozzá. A korszerű infrastruktúra kiépítése mellett a biztonságos közlekedés megteremtésében fontos szerepet töltenek be az olyan rendezvények, mint a családok számára kiírt verseny, mondta az alpolgármester.

A verseny alkalmat teremtett arra is, hogy a Sulimoped akcióban sikeresen vizsgát tett 14-16 éves diákoknak átadják a segédmotoros kerékpár vezetésre jogosító engedélyeket. Az elmúlt tanévben megtartott ingyenes oktatáson 60 diák szerepelt sikerrel.