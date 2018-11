Versenyeket, színházat és hétpróbát is tartottak a Gönczi Gimnáziumban

Színvonalas programokkal ünnepelték a Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakgimnáziumban az intézmény fennállásának 55. évfordulóját.

– A héten az évforduló jegyében több programot is szerveztünk – tudtuk meg Bíró Krisztina munkaközösség-vezető pedagógustól. – A hét elején Varró Dániel József Attila-díjas költő, műfordító két elő­adást is tartott a könyvtárban a gimnazistáknak, humorosan mutatva be a mai költő szerepét, sikert aratva a diákok körében. Emellett névadónkról, Gönczi Ferenc néprajztudósról is megemlékeztünk.

A Gönczi-napon, a megemlékezést követően, az ünnepség keretében váltak a 9. évfolyamosok igazi „gönczissé”. Az intézmény alapítványa idén is minden új tanulót megajándékozott az összetartozást jelképező nyakkendővel, illetve sállal, melyeket Árkovicsné Pezzetta Claudia igazgató adott át a diákoknak. Az ünnepségen emellett kihirdették az egyéni és csapatoknak meghirdetett tanulmányi versenyek eredményeit is.

Ezt követően színház várta a gimnazistákat, a városi művelődési központban tekintették meg a Rideg Sándor Indul a bakterház című regényéből színpadra állított vígjátékot, a lendvai amatőr színjátszó társulat előadásában.

A Gönczi-napok keretében nyílt napot is rendeztek az intézményben, ahol az általános iskolások ismerkedhettek az intézménnyel és annak képzési kínálatával, a diákönkormányzat vezetője pedig beszámolt a szabadidős tevékenységekről. Emellett Gönczi-hétpróba címmel vetélkedőt is szerveztek a diákoknak. Erre nyolc intézményből érkeztek versenyzők, akik 10 fős csapatokat alkotva mérték össze elméleti tudásukat és a sportfeladatoknál ügyességüket. A verseny témája a családok évéhez kapcsolódott.

