Versennyel ünnepelt a Galambok és Vidéke Horgász Egyesület

Idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a Galambok és Vidéke Horgász Egyesület. A szervezet ennek apropóján rendezte meg nemrég jubileumi horgászversenyét a tagok számára a galamboki tónál.

Solymos Lajos, az egyesület elnöke elmondta: 50 éves sporthorgász egyesületből több is van a megyében – ám olyat, amelynek nemcsak kora, de tava is van, már kevesebbet ismer.

– A Galambok és Csapi között található horgásztó előbb a vízügyé volt, most azonban az önkormányzatok tulajdonában van, tőlük béreltük ki 15 évre – magyarázta Solymos Lajos. – Ennek megfelelően a víz kezelését is mi végezzük, s felelünk a környezet tisztaságáért; ebben a két közfoglalkoztatottunk jelent nagy segítséget, és a tagjaink is aktívan kiveszik részüket a munkából. S természetesen a halasítás szintén az egyesület feladata, amire nagy gondot fordítunk. Idén már 38 mázsányi halat telepítettünk, tavaly pedig egész évben kilencvenet.

Azt már Hegedüs Lászlótól, az egyesület gazdasági vezetőtőjétől tudtuk meg: 2018-ban 7,5 millió forintot fordítottak halasításra. Telepítettek pontyot, keszeget, csukát, süllőt is – ez utóbbi volt a legdrágább, de ezek már a vízbe engedésükkor kivétel nélkül fogható méretűek, 40 centiméter felettiek voltak.

– Nemrég kaptunk engedélyt az amurra is, mert ugyebár az nem őshonos hal, de így idén tavasszal már 10 má­zsányit telepíthettünk belőle a tóba – tette hozzá a gazdasági vezető.

A jubileumi horgászversenyen a versengő horgászok megtekinthették Turkovics László páratlan orsógyűjteményének egy részét is.

Az egyik versenyző, Németh Vince a közeli Zalaújlakon lakik, így gyakori vendége a galamboki horgásztónak.

– Egy pontyot és három keszeget sikerült fognom most, a súlyuk összesen 2,5 kilogramm volt – tudtuk meg tőle. – Nem vagyok elégedett, sokkal jobbra számítottam. Csontival horgásztam, de ez most valahogy nem jött be. Pedig a tó jó, gazdag halban, fogtam már itt harcsát, sőt, egyszer egy 7 kilós pontyot is.

Az ötven egyesületi versenyző közül a felnőttek kategóriájában első helyezett lett Neimayer László 12 kilo­grammnyi zsákmánnyal (ő fogta ki a legnagyobb pikkelyest is, egy 4,9 kilós pontyot), második Varga Zsolt 6,15 kilogrammal, harmadik pedig Boncz Tamás 4,9 kilogrammal.

Az ifjúsági kategóriában Horváth Bence győzött 3,09 kilogrammal.