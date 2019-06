Végvári vasemberek vitézkedtek Kanizsán

Zsákban ugrálás, gólyalábon járás és horgászat a szökőkútból. Harmadik alkalommal szervezték meg pénteken a végvári vasember viadalt, melyen az iskolák csapatai oldottak meg ötletes feladatokat városszerte.

A viadalt régebben is megtartották, ám harmadik éve Thúry György, a Dunántúl oroszlánja és Kanizsa végvári katonái előtt tisztelegnek. Bebizonyítva azt, hogy a vitézi virtus a mai generáció számára is követendő példa. Ennek megfelelően a polgármesteri hivatal humán osztálya a Thúry Vitézlő Oskolával karöltve igyekezett olyan feladatsort összeállítani, melyek teljesítéséhez erő, bátorság, szellemi és fizikai felkészültség egyaránt szükséges volt.

A kanizsai általános és középiskolások alkotta csapatokat, valamint a magyarkanizsai, várpalotai és keszthelyi gárdákat Dénes Sándor polgármester köszöntötte. Elmondta: az egész napos kalandtúrához valóban kitartásra és eltökéltségre van szükség. Ez az alkalom nem az iskola falai közötti tanulásról szól, hanem egy interaktív, mozgásos történelemóra.

A nemes versengésre 9 általános iskolai és 5 középiskolai együttes nevezett, utóbbi alakulatok tanári kísérettel 33 állomást teljesítettek, számukra egészen éjfélig tartottak a kihívások. A magyarkanizsai küldöttséget nemcsak a feladatok, de a város is lenyűgözte. Nagy Dániel kísérőtanár szerint a tavalyi 25 kilométernyi gyaloglás kicsit kifárasztotta őket, de a kivételes jó közösség feledtette a fáradalmakat. Hasonlóan gondolkoztak a várpalotaiak is, akik most új csapattal érkeztek.