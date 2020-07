Véget vetnek az áldatlan állapotoknak Letenyén

Szeptember elsejétől megszűnnek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek a határ menti kisvárosban.

Farkas Szilárd polgármestertől megtudtuk: a képviselő-testület a hulladékszállítást végző nagykanizsai szolgáltatóval egyeztetve egyhangúlag döntött a városban kialakított öt szelektív sziget végleges megszüntetéséről. A lépés nem példa nélküli, hasonlóan határozott már korábban több környékbeli település is, ahol Letenyéhez hasonlóan áldatlan, nem egyszer minősíthetetlen állapotok alakultak ki a szelektív hulladékgyűjtő szigeteknél az ott illegálisan elhelyezett háztartási hulladékok miatt.

– Sajnos a szelektív szigetek az elmúlt években még úgy sem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, hogy az önkormányzat két sziget mellé a kommunális hulladékok elhelyezésére szolgáló konténereket is elhelyeztetett a szolgáltatóval – mondta Farkas Szilárd. – Az önkormányzatnak az utóbbi időben ezeket a konténereket már heti szinten kellett üríttetnie, mely az első negyedévben több mint félmillió forint többletköltséget jelentett, éves díjban számolva pedig 2,1 millió forintot vont el a helyi költségvetésből, holott a rendeltetésszerű használatból (megfelelő hulladék a megfelelő konténerbe) adódó ürítések díjmentesek. Korábban több alkalommal is felhívtuk a lakosság figyelmét a rendeltetésszerű használat fontosságára, sikertelenül. Megjegyezném, hogy a környező falvakból is sokan a mi szigeteinknél szabadultak meg a háztartási vagy akár építési hulladékuktól. Ezért döntött úgy a testület, hogy szeptember elsejével véget vet az áldatlan állapotoknak úgy, hogy felszámolja a város összes szelektív gyűjtőszigetét.

A polgármester hozzátette: természetesen Letenyén továbbra is elérhető lesz a zsákos, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, valamint a helyi és a nagykanizsai hulladékudvar is rendelkezésre áll. A jövő évvel kapcsolatban pedig a képviselő-testület megvizsgálja az évi kétszeri lomtalanítás lehetőségét.