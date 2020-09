Vedd fel a harcot a poloskákkal!

A klímaváltozás és az enyhe telek hatására egyre több kártevő rovar jelenik meg környezetünkben. A poloskáknak nincsen természetes ellenségük, minden évben bosszúságot okoznak otthonainkban.

A meleg őszi időben ismét megrohanják otthonainkat ezek a sokak számára visszataszító élőlények, népi nyelven „büdös Margitok”. Jönnek idén is, de nem kell számítanunk invázióra, mert a szélsőséges időjárás miatt a számuk megtizedelődött. Magyarországon több mint kilencszáz poloskafaj él, melyek nagy részével nem is találkozunk.

– Míg régebben csak az őshonos bogyómászó poloskák voltak, addig ma már újabb fajok jelennek meg, mint például az Afrikából jött zöld vándorpoloska, vagy az Amerikából érkezett zöld levéllábú poloska, ami a fenyők közelében érzi jól magát. Az ázsiai márványpoloska 2013-tól van jelen tömegesen hazánkban – tájékoztatott dr. Illyés Zoltán biológus.

A szakértő szerint, mivel más kontinensről érkeztek, nincsen természetes ellenségük. Inváziós fajnak is nevezik őket, amelyek nemcsak megtelepednek az új helyen, hanem nagy mennyiségben el is szaporodnak és az őshonos növény és állatvilágot is átalakítják jelenlétükkel. – Ezek az emberre veszélytelen rovarok nem élelmet keresnek, hanem az áttelelésre alkalmas helyet. Kellemetlenek, mert ha rájuk ijesztünk, vagy szétnyomjuk őket, akkor bűzös váladék jön ki belőlük. Nagy részük egy komolyabb fagy alkalmával elpusztul, de vannak olyanok, amelyek a talaj réseiben, a fatörzsek mélyebb rétegeiben, redőnytokokban áttelelhetnek – magyarázta a szakember.

Védekezni szúnyoghálóval próbálhatunk ellenük, de a redőnytokon keresztül, vagy apróbb réseken is bemásznak a lakásba, ugyanis az erős fény is vonzza őket. A lakásban nagy valószínűséggel kiszárad és elpusztul a poloska, mivel a melegtől aktív marad és nem találva nedvességet elpusztul.