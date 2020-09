Vaspör a fűnyíró traktort pályázati támogatással tudta megvásárolni

Nincs eldugott falu, minden település egyaránt fontos, akár főút mellett fekszik, akár nem – mondta Vigh László országgyűlési képviselő tegnap a községben, ahol Fülöp Imre Lóránt polgármesternek egy új fűnyíró traktort adott át.

A képviselő ezzel a polgármester szavaira reflektált, aki köszönetet mondott a településnek nyújtott kormányzati támogatásért. A több mint egymillió forintba kerülő zöldterület-karbantartó eszközt ugyanis pályázati támogatással, a Magyar Falu Program keretében tudta Vaspör megvásárolni.

Fülöp Imre Lóránt arról is beszélt, hogy az elmúlt két és fél évben több beruházás zajlott a 380 fős településen. Szintén pályázati támogatással, húszmillió forintból újították fel a kultúrházat – erről néhány hónapja részletesen is beszámoltunk lapunkban –, 3,3 millió forintos költséggel 110 méteres szakaszt aszfaltoztak le a Táncsics utcában, ötmillió forintos vis maior támogatásból megerősítették a temető melletti megcsúszott partfalat, míg a velencei településrészen haranglábat újítottak fel. A fűnyíró traktor beszerzésére ez évben adták be a pályázatukat a Magyar Falu Programhoz, s miután elnyerték a támogatást, rögtön meg is vásárolták a nagy teljesítményű gépet, ami jelentősen megkönnyíti az önkormányzati zöldterületek gondozását.

Utóbbi gondolatot Vigh László azzal folytatta: ilyen eszközzel egyetlen személy akár 5–8 ember munkáját is képes ugyanazon idő alatt elvégezni, ezért fontos, hogy az önkormányzatok rendelkezzenek vele. Arról is beszélt, hogy amennyiben egy településen az önkormányzat gondot fordít a környezetére – márpedig Vaspörön ezt tapasztalta –, az ösztönzőleg hat a lakosságra is, így a helyben élők is igyekeznek tisztán tartani környezetüket.