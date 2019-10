Vasárnap választunk – Polgármesternek 560, képviselőnek 2333 személy indul

Zala megyében közel 231 ezer fő szavazhat a vasárnapi önkormányzati választásokon, a megyei közgyűlési választáson 145 ezren vehetnek részt. A tudnivalókról sajtótájékoztatót tartottak tegnap a megyeházán.

Dr. Mester László megyei főjegyző, a Zala Megyei Területi Választási Iroda vezetője elmondta, hogy Zala megye 258 településén 428 szavazókörben lesz lehetőség a szavazólapok leadására. Lakhegyen is lehet szavazni, annak ellenére, hogy ott nem indul sem polgármester-, sem képviselőjelölt, lesz azonban megyei önkormányzati választás. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával párhuzamosan nemzetiségi képviselőkre lehet voksolni, de csak azokon a településeken, ahol van a névjegyzékben – akár egyetlen – nemzetiségi szavazópolgár.

Települési nemzetiségi választást ott tarthatnak, ahol kitűzték (mivel a legutóbbi népszámláláskor legalább huszonöten az adott nemzetiséghez tartozónak vallották magukat) és elegendő jelölt regisztrálta magát. Országos választási listája 13 nemzetiségnek lesz, Zalában három megyei szintű nemzetiségi önkormányzat (horvát, német és roma) alakulhat. Zalában megyei német önkormányzat most jöhet létre először.

A zalai településeken 13 horvát, egy lengyel, 19 német, 60 roma, két román és egy ukrán nemzetiségi választást tűztek ki. Ebből a jelenlegi adatok alapján 11 horvát, 6 német, 46 roma és egy ukrán (Zalaegerszeg) lesz megtartható. A Zala megyei nemzetiségi névjegyzékben tegnap 6737 választópolgár szerepelt: 5048 roma, 1372 horvát, 251 német, 24 ukrán, 9 örmény, 7 bolgár, 7 lengyel, 7 ruszin, 6 szlovák, 4 görög, illetve 1-1 román és szerb.

Zalában a tegnap reggeli adatok szerint 560 polgármesterjelölt indul, a képviselőjelöltek száma (települési, megyei, kompenzációs) 2333, a nemzetiségi jelölteké (települési, területi) 424. A jelöltek száma még csökkenhet, szombaton 16 óráig ugyanis vissza lehet lépni. Akik ezen a héten léptek vissza, vagy ezt követően hoznak ilyen döntést, azoknak a neve még szerepelni fog a szavazólapon, hiszen új lapokat már nem fognak nyomtatni, de a nevük át lesz húzva.

A választópolgároknak átjelentkezésre csak a lakóhelyük és a tartózkodási helyük között volt lehetőségük október 9-én 16 óráig, a visszavonásra azonban még van mód személyesen vagy ügyfélkapun ma 16 óráig. Mozgóurna iránti kérelmet alapesetben szintén szerdán 16 óráig nyújthattak be a szavazók a választási irodához, azonban személyesen még ma 16 óráig, az ügyfélkapun pedig egészen vasárnap 12 óráig nyitva áll ez a lehetőség. Vasárnap a szavazókörben működő választási bizottságnál is meg lehet ezt tenni, 12 óráig. Célszerű a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról letölthető formanyomtatványt alkalmazni, hogy valamennyi szükséges adatot megadjon az igénylő. Eddig közel 1100 átjelentkezési kérelmet bíráltak el, és több mint 1600 mozgóurna iránti kérelem érkezett.

A szavazás legfontosabb tudnivalóiról is szó volt a megyeházán tartott sajtótájékoztatón, erről a szombati Zalai Hírlapban is olvashatnak.